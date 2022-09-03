تقرير قطري: عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة الزمالك والهلال السعودي

سيتولى طاقم تحكيم قطري إدارة مباراة الزمالك والهلال السعودي ضمن كأس سوبرلوسيل.

ويلعب الزمالك ضد الهلال يوم الجمعة المقبل على استاد لوسيل بالدوحة العاصمة القطرية.

وكشفت صحيفة "استاد الدوحة" القطرية عن إسناد مباراة الزمالك والهلال لطاقم تحكيم قطري بقيادة الجكم الدولي عبد الرحمن الجاسم.

ويعد عبد الرحمن الجاسم أحد الحكام العرب المتواجدين في قائمة حكام كأس العالم 2022 إلى جوار الثنائي، الجزائري مصطفى غربال والإماراتي محمد عبد الله حسن.

الحكم صاحب الـ34 عاما قد 3 مبارايات خلال الموسم الحالي من دوري نجوم قطر وأشهر 12 بطاقة صفراء.

ويعد الظهور الأبرز للجاسم عندما أدار مباراة ليفربول وفلامنجو ضمن نهائي كأس العالم للأندية موسم 2019-2020.

واشهر الجاسم بطاقة صفراء للنجم الدولي المصري محمد صلاح في المباراة التي حسمها النادي الإنجليزي بهدف البرازيلي فيرمينو بعد لقاء مثير.

كما أدارة مباراة أولسان الكوري الجنوبي وبرسبوليس الإيراني ضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020 والتي حسمها الفريق الكوري بهدفين مقابل هدف.

ويعد ملعب لوسيل الذي سيستضيف مباراة الزمالك والهلال، أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، قد أعلنت عن إقامة مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي، ليحجز المقعد الأول في هذه المباراة، بينما حجز الزمالك البطاقة الثانية بالفوز بلقب الدوري المصري.