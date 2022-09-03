تقرير سعودي: لتعديل الوضع الكارثي.. أهلي جدة يخطط للتعاقد مع نور الدين أمرابط

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

أمرابط - المغرب - كوت ديفوار

يخطط أهلي جدة السعودي للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط لاعب آيك أثينا اليوناني.

وتمتد فترة الانتقالات بدوري الدرجة الثانية السعودي حتى 15 سبتمبر الجاري.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ تسعى بقوة للتعاقد مع نور الدين أمرابط لتعديل وضع الفريق الكارثي.

أخبار متعلقة
بيراميدز يمدد تعاقده مع دودو الجباس لموسمين تنس – سيرينيا ويليامز تخسر وتودع عالم الكرة الصفراء بعد 27 عاما من الإنجازات سبورت: أشبه بفيلم سينمائي.. محاولات لتخفيض بند شراء جريزمان تشكيل ليفربول – عودة نونيز.. وكارفاليو وصلاح أساسيان أمام إيفرتون

وأشارت إلى أن الأهلي يحاول إقناع اللاعب وبمشروع الفريق في العودة سريعا لمنافسات دوري المحترفين السعودي.

وتحاول إدارة الأهلي الجديدة امتصاص الغضب الجماهيري بعد جمع نقطة وحيدة خلال الجولتين الأولى والثانية بدوري الدرجة الثانية ما ادى للإطاحة بالمجلس السابق برئاسة ماجد النفيعي.

ويخوض أهلي جدة للمرة الاولى في تاريخه منافسات دوري الدرجة الثانية السعودي في صدمة كبرى، علما بأنه تُوج بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2015-2016 تحت قيادة السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق.

ويملك نور الدين أمرابط خبرة كبيرة بالكرة السعودية إذ لعب بصفوف النصر وحصل على لقبي دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي قبل الانتقال لـ آيك أثينا الموسم المنصرم.

أهلي جدة نور الدين أمرابط منتخب المغرب
نرشح لكم
كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك كأس سوبر لوسيل – الموعد والملعب والقنوات الناقلة والمعلق والجوائز المالية كأس العرب للناشئين – مصر تخسر من المغرب بهدفين في ربع النهائي تونس تواجه البرازيل استعدادا لـ كأس العالم بي إن سبورتس تنقل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا "من بلاد السامبا إلى الساحل الشرقي".. الاتفاق السعودي يتعاقد مع البرازيلي فيتينيو الصفقة السابعة.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع الفيحاء
أخر الأخبار
تقرير سعودي: لتعديل الوضع الكارثي.. أهلي جدة يخطط للتعاقد مع نور الدين أمرابط 37 دقيقة | الوطن العربي
بيراميدز يمدد تعاقده مع دودو الجباس لموسمين 45 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. القائم يحرم التوفيز من هدف محقق ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس – سيرينيا ويليامز تخسر وتودع عالم الكرة الصفراء بعد 27 عاما من الإنجازات ساعة | رياضات أخرى
سبورت: أشبه بفيلم سينمائي.. محاولات لتخفيض بند شراء جريزمان ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – عودة نونيز.. وكارفاليو وصلاح أساسيان أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك 2 ساعة | الوطن العربي
سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش