تقرير سعودي: لتعديل الوضع الكارثي.. أهلي جدة يخطط للتعاقد مع نور الدين أمرابط

يخطط أهلي جدة السعودي للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط لاعب آيك أثينا اليوناني.

وتمتد فترة الانتقالات بدوري الدرجة الثانية السعودي حتى 15 سبتمبر الجاري.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ تسعى بقوة للتعاقد مع نور الدين أمرابط لتعديل وضع الفريق الكارثي.

وأشارت إلى أن الأهلي يحاول إقناع اللاعب وبمشروع الفريق في العودة سريعا لمنافسات دوري المحترفين السعودي.

وتحاول إدارة الأهلي الجديدة امتصاص الغضب الجماهيري بعد جمع نقطة وحيدة خلال الجولتين الأولى والثانية بدوري الدرجة الثانية ما ادى للإطاحة بالمجلس السابق برئاسة ماجد النفيعي.

ويخوض أهلي جدة للمرة الاولى في تاريخه منافسات دوري الدرجة الثانية السعودي في صدمة كبرى، علما بأنه تُوج بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2015-2016 تحت قيادة السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق.

ويملك نور الدين أمرابط خبرة كبيرة بالكرة السعودية إذ لعب بصفوف النصر وحصل على لقبي دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي قبل الانتقال لـ آيك أثينا الموسم المنصرم.