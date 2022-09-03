بيراميدز يمدد تعاقده مع دودو الجباس لموسمين

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي تمديد تعاقده مع دودو الجباس مهاجم الفريق لمدة موسمين إضافيين.

محمد الجباس النادي : بيراميدز بيراميدز

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد للجباس سينتهي في 2024.

ويلعب الجباس مع بيراميدز منذ عام 2019 عندما انضم للفريق قادما من وادي دجلة.

وخلال الموسم الماضي شارك الجباس مع بيراميدز في 10 مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

صاحب الـ 34 عاما هو اللاعب الرابع الذي يمدد تعاقده مع بيراميدزو خلال الأيام الماضية بعد كل من محمد حمدي وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل.

كما أعلن بيراميدز أيضا تمديد تعاقدع مع تاكيس جونياس مدرب الفريق حتى 2025.