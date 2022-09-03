تنس – سيرينيا ويليامز تخسر وتودع عالم الكرة الصفراء بعد 27 عاما من الإنجازات

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

سيرينا ويليامز في آخر مباراة لها في مسيرتها

أسدلت سيرينيا ويليامز الستار على مسيرتها المتوجة بالإنجازات و23 بطولة جراند سلام بالهزيمة من الأسترالية آيلا تومليانوفيتش في الدور الثالث.

وخسرت سيرينيا ويليامز 2-1 بعد الهزيمة في المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، قبل عودتها لتظفر بالمجموعة الثانية بنتجة 7-6.

ولكن في الجمموعة الثالثة والحاسمة خسرت بنتيجة 6-1.

أخبار متعلقة
سبورت: أشبه بفيلم سينمائي.. محاولات لتخفيض بند شراء جريزمان كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي

وجاءت اللحظة الأخيرة للاعبة التاريخية صاحب الـ40 عاما بعدما سددت الكرة بشكل خاطئ في الشباك لتسدل الستار على مسيرتها الرائعة.

وانهمرت سيرينيا في البكاء عقب نهاية المباراة وقالت: "لقد كانت رحلة ممتعة، لقد كانت أروع رحلة خضتها في حياتي".

وواصل "أشكر كل شخص قال لي: هيا يا سيرينا، أنا ممتنة لأنكم سبب وصولي إلى هنا".

كما وجهت سيرينا التحية لشقيتها فينوس لاعبة النس وقالت: "لن أكون سيرينا لو لم تكن فينوس معي، لذا شكرا لك فينوس، هي سبب وجود سيرينا ويليامز".

وبسؤاله هل ستعود مجددا للعب أجابت "لا أعتقد ذلك، ولكنك لا تعرف ما سيحدث".

وتعد سيرينا هي ثاني أكثر لاعبة في تاريخ التنس متوجة ببطولات الجراند سلام بواقع 23 بفارق لقب واحد فقط عن الأسترالية مارجريت كورت.

وتوجت سيرينا ويليامز بلقب أستراليا المفتوحة سبع مرات، وثلاث مرات لفرنسا المفتوحة، وست مرات لأمريكا المفتوحة، وسبع مرات في ويمبلدون.

وتتشاطر سيرينيا ويليامز بقائها على قمة التصنيف العالمي لـ186 أسبوعا متتاليا مع الألمانية شتيفي جراف.

فيما احتلت صدارة التصنيف بشكل إجمالي 319 أسبوعا وهو رقم لا يتفوق عليها فيه سوى شتيفي جراف والتشيكية مارتينا نافاراتيلوفا.

تنس سيرينا ويليامز
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد يوضح عبر في الجول حقيقة ضم محترف جديد قبل البطولة العربية كرة يد - مصر تكتسح مدغشقر بفارق 50 هدفا في بطولة إفريقيا مواليد 2004 تنس - ويليامز: إقصاء كونتافيت مفاجأة؟ أنا سيرينا وليس لدي ما أخسره تنس - ليس اليوم.. سيرينا ويليامز تقصي المصنفة الثانية عالميا لتستكمل مشوراها بـ أمريكا المفتوحة كرة يد - مروة عيد تتوج بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي كرة طائرة - الأهلي يعلن وصول محترفه الإيطالي جنا الألفي لـ في الجول: التدرب مع كير حلم.. وموقفي من الأهلي وعروض الجامعات الأمريكية حوار في الجول - ستيف كير: أحب مصر ومن الشرف لي مقابلة صلاح.. أعرف الزمالك وأتمنى تدريب هذا اللاعب
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد إيفرتون 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس – سيرينيا ويليامز تخسر وتودع عالم الكرة الصفراء بعد 27 عاما من الإنجازات 17 دقيقة | رياضات أخرى
سبورت: أشبه بفيلم سينمائي.. محاولات لتخفيض بند شراء جريزمان 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – عودة نونيز.. وكارفاليو وصلاح أساسيان أمام إيفرتون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك ساعة | الوطن العربي
سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي ساعة | الكرة المصرية
زيزو عن بداياته: لعبت بدون حذاء..ظلمت في بدايتي مع الزمالك وسبب عودتي من البرتغال ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم ناصر ناصر من الجونة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش