تنس – سيرينيا ويليامز تخسر وتودع عالم الكرة الصفراء بعد 27 عاما من الإنجازات

أسدلت سيرينيا ويليامز الستار على مسيرتها المتوجة بالإنجازات و23 بطولة جراند سلام بالهزيمة من الأسترالية آيلا تومليانوفيتش في الدور الثالث.

وخسرت سيرينيا ويليامز 2-1 بعد الهزيمة في المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، قبل عودتها لتظفر بالمجموعة الثانية بنتجة 7-6.

ولكن في الجمموعة الثالثة والحاسمة خسرت بنتيجة 6-1.

وجاءت اللحظة الأخيرة للاعبة التاريخية صاحب الـ40 عاما بعدما سددت الكرة بشكل خاطئ في الشباك لتسدل الستار على مسيرتها الرائعة.

وانهمرت سيرينيا في البكاء عقب نهاية المباراة وقالت: "لقد كانت رحلة ممتعة، لقد كانت أروع رحلة خضتها في حياتي".

وواصل "أشكر كل شخص قال لي: هيا يا سيرينا، أنا ممتنة لأنكم سبب وصولي إلى هنا".

كما وجهت سيرينا التحية لشقيتها فينوس لاعبة النس وقالت: "لن أكون سيرينا لو لم تكن فينوس معي، لذا شكرا لك فينوس، هي سبب وجود سيرينا ويليامز".

وبسؤاله هل ستعود مجددا للعب أجابت "لا أعتقد ذلك، ولكنك لا تعرف ما سيحدث".

وتعد سيرينا هي ثاني أكثر لاعبة في تاريخ التنس متوجة ببطولات الجراند سلام بواقع 23 بفارق لقب واحد فقط عن الأسترالية مارجريت كورت.

وتوجت سيرينا ويليامز بلقب أستراليا المفتوحة سبع مرات، وثلاث مرات لفرنسا المفتوحة، وست مرات لأمريكا المفتوحة، وسبع مرات في ويمبلدون.

وتتشاطر سيرينيا ويليامز بقائها على قمة التصنيف العالمي لـ186 أسبوعا متتاليا مع الألمانية شتيفي جراف.

فيما احتلت صدارة التصنيف بشكل إجمالي 319 أسبوعا وهو رقم لا يتفوق عليها فيه سوى شتيفي جراف والتشيكية مارتينا نافاراتيلوفا.