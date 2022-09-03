كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - كارييو

بات سالم الدوسري نجم الهلال مهددا بالغياب عن مواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل بالدوحة العاصمة القطرية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن سالم الدوسري أجرى فحوصات طبية وأشعة لتحديد إصابته.

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وأضافت أن اللاعب تقلصت فرص مشاركته في مواجهة الهلال أمام الفتح، غدا الأحد ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وأشارت إلى أن اللاعب الدولي السعودي ينتظر نتيجة الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المرتقبة.

ويعد سالم الدوسري أحد أهم العناصر الهجومية في تشكيلة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال.

في المقابل استعاد الهلال خدمات ياسر الشهراني الظهير الدولي السعودي بعدما تعافى من الغصابة بالعضلة الخلفية.

وسبمنح رامون دياز الفرصة لياسر الشهراني خلال مواجهة الفتح في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك بكأس سوبر لوسيل.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، قد أعلنت عن إقامة مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي، ليحجز المقعد الأول في هذه المباراة.

بينما حجز الزمالك البطاقة الثانية بالفوز بلقب الدوري المصري.
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