سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 11:54

كتب : هاني العوضي

عبد الكبير الوادي - سموحة - الصور من حساب سموحة

كشف وليد عرفات رئيس سموحة عن عدم تلقي ناديه أي عرض من المصري لضم لاعب الفريق عبد الكبي الوادي.

وقال رئيس سموحة في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com صباح اليوم السبت: "لا، لم نتلق عرضا من المصري لعبد الكبير الوادي".

وبسؤاله عن قراره حال وصول عرض رسمي قال: "لا أستطيع الرد أو البت في شيء غير رسمي حتى الآن".

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وكان عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة تحدث قبل عدة أسابيع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "تلقينا عرضين محليين من ناديين كبيرين لضم عبد الكبير الوادي".

وأضاف "كذلك يوجد ناد آخر خارج الدوري المصري يريد ضم عبد الكبير الوادي".

وواصل "حددنا سعر 40 مليون لبيع اللاعب والعروض المقدمة لنا قريبة من هذا الرقم".

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي مع سموحة في صيف 2023.

وانضم صاحب الـ29 عاما إلى سموحة قادما من وادي دجلة في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض عبد الكبير الوادي مع سموحة 62 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 13 آخرين.

سموحة المصري الدوري المصري عبد الكبير الوادي
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