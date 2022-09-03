زيزو عن بداياته: لعبت بدون حذاء..ظلمت في بدايتي مع الزمالك وسبب عودتي من البرتغال

حكى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر عن بدايته مع الكرة وكيف كان يلعب بدون حذاء وتجربته الاحترافية التي ساهمت في نشأته بشكل مميز.

وتحدث زيزو لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "ذهبت لاختبارات إحدى الأكاديميات التي تتبع خبيرا فرنسيا يدعى جان مار جيو واسم الأكاديمية كان جي إم جي، واختار من مصر 8 لاعبين".

وأوضح "في الاختبارات كان هناك ما يقرب من 8 آلاف شخص وكنا نلعب مباراة من دقيقة بـ3 لاعبين ضد 3 وتصفيات وفي النهاية كنت الوحيد الذي تم اختياره من المنيا".

وأكمل زيزو "بعد ذلك انضممت للأكاديمية رفقة محمد هلال لاعب البنك الأهلي حاليا وكريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر وآخري".

وواصل "كنا نجلس في الأكاديمية كأننا في معسكر وكنا نلعب بدون حذاء أمام لاعبين يرتدونها وظللنا هكذا لـ7 سنوات، كنا نحصل على إجازة لأسبوع كل شهر ونصف".

وأردف "بعد الوصول لسن 17 بدأنا في ارتداء الأحذية ومن ثم انتقلت إلى ليرس أنا وبعض اللاعبين ومنهم من عاد لوادي دجلة".

وأضاف "ظللت مع ليرس لعامين ونصف وهذا الأمر صنع الفارق في مسيرتي فقد انضممت للفريق الأول وفجأة بعد مباراة لعبت في التصفيات مع الفريق الأول ومن ثم أصبحت أساسيا".

وعن اتهامه بفشله في الاحتراف قال: "لا لقد لعبت في أوروبا أكثر من 200 مباراة متواصلة خلال 5 سنوات وكنت ألعب في مركز رقم 8 مثل إمام عاشور أو فرجاني ساسي لذا لم أكن أسجل الكثير من الأهداف والحكم علي يكون من خلالها".

وواصل زيزو "انتقلت لناسيونال ماديرا في البرتغال ثم موريرينس وهناك بدأت ألعب كجناح".

وعن بدايته مع الزمالك قال: "تعرضت لظلم كبير في بدايتي مع النادي، في آخر أسبوعين لي في الدوري البرتغالي سُرق مني جواز السفر الخاص بي وحصلت على ورقة من النادي كي أستطيع العودة من مصر ولكن لم أستطع السفر".

وأتم زيزو حديثه "ظللت 8 أشهر لا ألعب وكنت أتدرب منفردا وحين انتقلت للزمالك لم أكن وجدت نفسي وحكم علي الجمهور بأنني غير جيد ولكنني كنت أمتلك الكثير من الأشياء أريد إظهارها ولم أكن أعرف وقتها بسبب عدم لعبي لفترة طويلة".