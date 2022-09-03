الصفقة الثالثة.. الاتحاد يتعاقد مع ناصر ناصر من الجونة

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 11:18

كتب : هاني العوضي

الجونة

أتم الاتحاد السكندري اتفاقه مع ناصر ناصر لاعب الجونة على الانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد وقع اتفق مع ناصر على التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وبعدها بساعات أعلن الاتحاد رسميا تعاقده مع اللاعب قادما من صفوف الجونة.

أخبار متعلقة
أحمد مرتضى: زيزو؟ نجحنا في تجديد تعاقد أفضل لاعبي مصر.. وموعد الإعلان رحلات الجماهير لقطر مواعيد مباريات السبت 3 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وريال مدريد وبرشلونة ودربي ميلانو أمير مرتضى: زيزو جدد رغم أنه مطلوب.. ولسنا بحاجة لصفقات جماهيرية أو صفحات توجهنا

وكان اللاعب صاحب الـ26 عاما انضم للجونة قادما الألومنيوم في صيف عام 2019.

وخلال الموسم المنصرم شارك ناصر ناصر مع الجونة في 24 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف إذ أنه يلعب كارتكاز.

كما أنه خاض لقاء وحيد في كأس مصر قبل إقصاء الجونة من دور الـ16 على يد المقاولون العرب.

وإجمالا خاض ناصر ناصر في الدوري 47 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وكان الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق ضمه للحارس المهدي سليمان قادما من صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر ووقع اللاعب على عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وبعدها أعلن الاتحاد تعاقده مع أحمد عيد قادما من الأولمبي.

الاتحاد السكندري الجونة ناصر ناصر
نرشح لكم
تقرير قطري: عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة الزمالك والهلال السعودي بيراميدز يمدد تعاقده مع دودو الجباس لموسمين كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي زيزو عن بداياته: لعبت بدون حذاء..ظلمت في بدايتي مع الزمالك وسبب عودتي من البرتغال أحمد مرتضى: زيزو؟ نجحنا في تجديد تعاقد أفضل لاعبي مصر.. وموعد الإعلان رحلات الجماهير لقطر أمير مرتضى: زيزو جدد رغم أنه مطلوب.. ولسنا بحاجة لصفقات جماهيرية أو صفحات توجهنا مرتضى: سنضم عمر كمال.. ونرحب بـ أحمد ريان وهو "أد شادي حسين 5000 مليون مرة"
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد ضد بيتيس 8 دقيقة | الدوري الإسباني
القائم وبيكفورد أبطال الدربي.. إيفرتون وليفربول يتعادلان 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي يواجه وست هام 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة.. وسترلينج وبولسيتش مهاجمان أمام وست هام 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يُجبر على استبعاد 6 لاعبين من قائمة مجموعات دوري أبطال أوروبا 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام كولن 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1)-(1) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - رودريجو أساسي وعودة كامافينجا لمواجهة بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش