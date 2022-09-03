مواعيد مباريات السبت 3 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وريال مدريد وبرشلونة ودربي ميلانو

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

يشهد اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر مجموعة من المباريات القوية والمثيرة ضمن الدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية.

ويلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد منافسه إيفرتون في مباراة مرتقبة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

فيما يواجه ميلان غريمة إنتر في دربي مدينة ميلانو الشهير ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

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طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل هنا

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × ليفربول – الساعة 1:30 ظهرا – بي إن سبورتس بريميوم 1 – تعليق عصام الشوالي

توتنام × فولام – الساعة الرابعة عصرا – بي إن سبورتس بريميوم 3

تشيلسي × وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا – بي إن سبورتس 1 – تعليق خليل البلوشي

أستون فيلا × مانشستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء – بي إن سبورتس 1 بريميوم – تعليق خالد الحدي

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال بيتيس – الساعة الرابعة – بي إن سبورتس 1 – علي محمد علي

ريال سوسيداد × أتليتكو مدريد – الساعة السادسة والنصف – بي إن سبورتس 1

برشلونة × إشبيلية – الساعة التاسعة مساء – بي إن سبورتس 1 – تعليق رؤوف خليف

الدوري الإيطالي

ميلان × إنتر – الساعة السادسة مساء – أبو ظبي بريميوم 1 – تعليق علي سعيد الكعبي

فيورنتينا × يوفنتوس - الساعة الثالثة عصرا - أبو ظبي بريميوم 1

لاتسيو × نابولي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء – أبو ظبي بريميوم 1

برشلونة ليفربول الدوري الإنحليزي الدوري الإسباني محمد صلاح
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