أحمد مرتضى: زيزو؟ نجحنا في تجديد تعاقد أفضل لاعبي مصر.. وموعد الإعلان رحلات الجماهير لقطر

أشاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بقدرة ناديه على تجديد تعاقد لاعبه أحمد سيد "زيزو" واصفا إياه بالأفضل في في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك: "الزمالك اليوم جدد تعاقد أفضل لاعبي مصر وإفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف عبر قناة النادي "في البداية عند التعاقد مع زيزو انتقد البعض أمير مرتضى لكنه أكد على تحمله لنجاح الصفقة".

وواصل "أحمد سيد زيزو ليس لاعبا مهاريا فقط بل لديه أخلاق واحترام ومُخلص ومبروك للزمالك وقبل ذلك مبروك لزيزو".

وتابع "نريد أن يكون مستوى زيزو أفضل وأفضل في السنوات المقبلة، ونريد أن يكون زيزو مثالا لكل اللاعبين".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت تجديد تعاقد زيزو لثلاثة مواسم وحتى عام 2025 وبدون شروط جزائية.

وعن موعد إعلان رحلات الجماهير المسافرة لقطر لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل أتم أحمد مرتضى تصريحاته "اليوم سيتم الإعلان عن رحلات لجماهير الزمالك المسافرة إلى قطر لمشاهدة مباراة كأس لوسيل والتي ستشهد 6 طائرات لجماهير الفريق".

ويلتقي الزمالك بطل الدوري مع الهلال السعودي المتوج بالدوري السعودي الجمعة المقبلة في قطر في إطار كأس سوبر لوسيل.