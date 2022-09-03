أمير مرتضى: زيزو جدد رغم أنه مطلوب.. ولسنا بحاجة لصفقات جماهيرية أو صفحات توجهنا

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن تجديد أحمد سيد زيزو نجم الفريق، الذي أعلنه مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة الزمالك: "من البداية اتفقنا أن نعمل على كل الملفات القديمة لحلها، ونجحنا في حل أكثر من 90% من المشاكل، سواء وقف القيد أو العقود المنتهية أو المشاكل الفنية والإدارية والمالية".

وأضاف "كل ذلك توج بالدوري والكأس. وأنا سعيد بما وصل إليه زيزو واحتفاظنا به بعقد يمتد لـ 3 سنوات دون شرط جزائي".

وأوضح "زيزو تحدث عن الشرط الجزائي السابق وقال إنه كان بسبب اللجان المتتابعة وعدم الاستقرار الإداري في النادي".

وتابع "أشكر زيزو على رغبته في الاستمرار رغم أنه لاعب مطلوب في أوروبا والخليج. الزمالك هو المكان الذي توج فيه بالبطولات وانضم للمنتخب من خلاله وأحبه الجمهور فيه. كل شيء في تاريخ زيزو يرتبط بالزمالك ونحن أيضا نرتبط به".

وواصل "أشكر والده على الحفاظ عليه وعلى حرصه المستمر، وأشكر جمهور الزمالك على الوعي والدعم الدائم".

وانتقل أمير مرتضى منصور للحديث عن انتقاد الصفقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "قلت قبل ذلك أننا لن نبرم صفقات جماهيرية، بل سنفعل ما يحتاجه الفريق. إذا كان هناك صفقات جماهيرية في الدوري المصري، فمن سيكونوا نجوم أكبر من اللاعبين الفائزين بالدوري"؟

وأضاف "أريد للجمهور أن يتطلع للأفضل. لا يصح أن تقرر صفحة بها ألفي أو 3 آلاف شخص من سيأتي ومن سيرحل عن الزمالك. لا أعتقد أن الناس أعادونا كي يدار الزمالك بهذه الطريقة".

وتابع "نحن داخل المطبخ وأعلم الناس بالمشاكل ونتعامل معها بأيدينا. لا يليق أن يقول أحد من يصلح ومن فاشل، لا يصح أن يملك المدرب جوسفالدو فيريرا طلباته ثم يخرج من يشكك به".

وأوضح "الجمعية العمومية تأتي بمجلس الإدارة لتحاسبه كل 4 سنوات، ونحن نأتي بالمدرب ونحاسبه كل عام، وكإدارة كرة نحاسب لاعبينا على فترات".

وواصل "ليس من المنطقي أن يتم انتقاد اللاعب بناء على سعره أو انتقاله المجاني. أشرف بنشرقي أتى بـ 400 ألف دولار. زيزو أفضل لاعب في الدوري أتى بـ 200 ألف دولار".

وأوضح أمير مرتضى منصور "إبراهيما نداي ليس لاعبا حرا. لقد اشتريناه من لوزيرن بـ 850 ألف يورو. لا يمكنني فهم الحملة التي تقام ضد لاعبين قبل التعاقد معهم".

وأضاف "فيريرا يريد تقوية الفريق ومقاعد البدلاء، وأعتقد أن أفضل صفقات الزمالك تمت في الأعوام الأخيرة. لسنا بحاجة لصفحة كي توجهنا".

وأكمل "يحق للكل قول رأيه، ولكن شن حملة لإفشال لاعب أمر غير مقبول. من الممكن أن يذهب الزمالك لشراء لاعب ثم لا تتم الصفقة بسبب حملة ضده".

واختتم "أرى الصحيح للنادي وأفعله حتى لو سيضرني شخصيا أو يأخذ من رصيدي. حين رحل كهربا عن الزمالك كان هناك مطالبات بعودته، ولو استمعت لهذا الكلام لكنت أفسدت أمور أخرى داخل الفريق".