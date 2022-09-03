مرتضى منصور يعلن تجديد تعاقد زيزو لمدة 3 مواسم

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 01:49

كتب : FilGoal

احنفال أحمد سيد زيزو بالهدف مع الزمالك أمام بيراميدز

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجديد تعاقد أحمد سيد "زيزو" لمدة 3 مواسم.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى عبر قناة النادي: "جددنا تعاقد أحمد سيد "زيزو" لمدة 3 سنوات. حتى 2025 وبدون شروط جزائية".

وأردف "زيزو عندي بـ 100 صفقة، ولم أجلس معه سوى 5 دقائق هو ووالده من أجل التجديد".

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وقال والد زيزو عبر MBC مصر قبل قليل: "الاتجاه حتى الآن بقاء زيزو بصفوف الزمالك. لدينا جلسة اليوم أو غدا مع مسؤولي النادي. نملك عروضا من أوروبا ودوريات خليجية يرغبون في تفعيل الشرط الجزاء لكننا نرفض ذلك. كل شيء وارد لكن البقاء في الزمالك هو الأقرب".

وكان عقد زيزو السابق يمتد حتى صيف 2024، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 2 مليون دولار.

زيزو حسم صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 برصيد 19 هدفا.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثانية على التوالي.

الزمالك يستعد للسفر إلى قطر، وذلك لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر الجاري.

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