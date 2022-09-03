زيزو: صلاح طالبني بالاحتراف والزمالك خياري الأول.. وحقيقة عرض الأهلي والشرط الجزائي

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 01:47

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يتسلم جائزة هداف الدوري

تحدث أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عن إمكانية احترافه المستقبلي والعديد من العروض التي أتت إليه في الآونة الأخيرة، ورفضه لفكرة الخروج من القلعة البيضاء باستخدام الشرط الجزائي في عقده.

وإليكم ما جاء في حوار زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر".

"أمنيتي واختياري الأول البقاء في الزمالك. وصلت إلى وضع كبير بفضل محبة الجماهير، هناك من يقول لي إنه كان يشجع الإسماعيلي ثم شجع الزمالك لأجلي".

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"لدي شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار ولن أفعله احتراما للنادي ولما وصلت إليه معه. عدة أندية خاطبتني لإرسال الشرط الجزائي ولكني أرفض الرحيل بدون الرجوع للنادي".

"إذا احترفت سأعود لبيتي بالتأكيد وبالتالي لا يصح أن أرحل بطريقة سيئة. النادي القادم من الخارج للتعاقد لا يعرف ما يحدث وبالنسبة له هو لا يخالف العقد، ولكن هذا الشرط الجزائي تم وضعه تأمينا لمستقبلي لو استمر سوء الظروف".

"أتتنى عروض خارجية من عدة دوريات في الخليج وأوروبا ولا أريد القول داخل مصر. العرض الذي يأتيني أبلغ به النادي وأقول لصاحب العرض إن عليه التواصل مع الزمالك بصفة رسمية. لو وافق النادي على رحيلي لن أبقى رغما عنه".

"تفاصيل التعاقد وتغييره أمور تحدث من أجل تقدير اللاعب، عمر اللاعب في الكرة يتراوح بين 10 و15 عاما، وبالتالي يريد تأمين مستقبله والعيش في مستوى يليق باسم لاعب في الزمالك".

"هناك عروض خيالية أسمع عنها للمرة الأولى الآن. والدي وهو وكيلي من يتفاوض. من المفترض أن تجمع جلسة بين والدي ومجلس الإدارة".

"الاحتراف من ضمن الأحلام، لا يوجد من يحصل على كل شيء، ستلعب من أجل الأموال أو من أجل الشهرة وحب الجمهور فستختار نادٍ معين، لن تحصل على كل شيء في سلة واحدة".

"الاحتراف حلم مشروع لكل لاعب، وبالتأكيد جزء داخلي يريد ذلك. بعض الأشياء تُحسب بالعقل وأخرى بالقلب، وهناك "خناقة" حالية".

"أطمح لتحقيق أرقام وبطولات وأهداف أكثر مما حققت الموسم الحالي، هناك بعض الأشياء التي لا أشعر أنني سعيد بها".

"عرض الأهلي؟ أنا محسوب حاليا على الزمالك، إذا احترفت وعدت مجددا لـ مصر سألعب للزمالك".

من يلعب حاليا للقطبين ينال الشهرة والمال وحب الجماهير ويفوز بالبطولات. أنا في مكان مستقر فيه نفسيا وأصنع تاريخا في نادي معين، لا توجد أسباب تجعلني أرحل وانضم للجانب الآخر".

"من المهم أن يكون خلفك من أفراد أسرتك من يقول لك ماذا تفعل. العائلة كلها تشجع الزمالك، حتى أصدقائي الذين كانوا يشجعون الأهلي الآن يشجعون الزمالك".

"عرض نانت؟ النادي يشتري اللاعب بمبلغ معين في عقده، وبالتالي لا يمكن أن أطالبه بدفع 3 مليون دولار وهو يمكنه دفع 2 مليون فقط للتعاقد معي. كان نانت مستعدا لدفع الشرط الجزائي، ولكن إذا فاوض الزمالك بشكل رسمي سيضطر لدفع المزيد".

"أتتني عروض في الدوري التركي والألماني والإنجليزي ولكن لم نصل لشيء رسمي. كل شيء توقف عند مسألة الشرط الجزائي الذي أرفض تفعيله".

"هل سألت محمد صلاح عن الاحتراف؟ هو يتحدث معي في معسكرات المنتخب. قال لي: يجب أن تحترف فلديك إمكانيات تسمح لك باللعب في دوريات كبرى".

"فارق الإمكانيات بين الدوري المصري وخارج عائق أمام الاحتراف؟ هل خرج محمد صلاح من ليبيا؟ لقد خرج من مصر، وأيضا تريزيجيه ومصطفى محمد وميدو وعمرو زكي. كل من حققوا الإنجازات في أوروبا خرجوا من مصر".

"الفارق هو أخذ كرة القدم كعمل وليس كلعبة. نظام الأكل و التدرب هو ما يشكل الفارق في القدرات".

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