زيزو: لو استمر كيروش لصار منتخب مصر أفضل.. وكل شخص يحق له أن يفرح بالطريقة التي يريدها

تحدث أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك عن اعتراض البعض على المبالغة في إبداء لاعبي وجمهور الفريق بالسعادة عقب تحقيق لقب الدوري المصري، وتحدث عن تجربته مع كارلوس كيروش في منتخب مصر.

وقاد زيزو الزمالك لحصد لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وحاز لقب هداف المسابقة برصيد 19 هدفا.

وإليكم أبرز ما جاء في حوار أحمد سيد "زيزو" على قناة "MBC مصر".

الركلات الثابتة وركلات الجزاء

"تعلمت تنفيذ الركلات الثابتة بالتكرار. والخطوات المتسارعة التي آخذها قبل ركلات الجزاء تمنحني سرعة أكبر".

"الأمر يتطلب التركيز على التسديد بزاوية معينة على ارتفاع معين، هذا هو "كتالوج" ركلة الجزاء. بالتدريب المستمر تصل إلى الإتقان".

"هناك أيضا ألعاب ذهنية في ركلات الجزاء. أنت تفكر كيف يفكر خصمك. أعرف محمد الشناوي (حارس الأهلي) من المنتخب وهو يعرف أين أسدد، فحين نتواجه هل سيفكر في كوني سأسدد في الزاوية المعتادة، أم سيعتقد أني سأغيرها لأننا نعرف بعضنا البعض. وفي النهاية القرار والتوفيق يحسمان المسألة".

"أحيانا يحاول الحارس اللعب على تركيز منفذ ركلة الجزاء بالحديث: أعرف أين ستسددها – أعرف أنك ستغير الزاوية. إذا لم تكن متماسكا ستبدأ بالتوتر. من الممكن أيضا أن يحرك الحارس الكرة بعد تثبيتك لها ليشتت انتباهك".

"الشناوي لم يقل لي أي شيء قبل تسديد الركلة بل يقف في مرماه فقط. أحبه كثيرا على المستوى الشخصي".

كارلوس كيروش مدرب المنتخب السابق

"مدرب جيد بالتأكيد. في النهاية بدأنا نفهم طريقة لعبه وأصبحنا منتخبا منظما. المشكلة أن كل من يأتي يتعرض لظلم كبير، فاللاعبون لم يتوقفوا عن اللعب في آخر 3 سنوات".

"يأتي المدرب يرغب في فعل شيء معين فلا يجد الوقت. ما حدث لم يكن طبيعيا".

"كان كيروش يعرف كيف يوصل طريقة لعبه للاعبين، ولو كان قد استمر لصرنا أفضل كثيرا معه".

"لم يكن يشركني كثيرا وهذه ليست مشكلة شخصية، ولكن بالتأكيد كان لدي مشكلة مع عدم مشاركتي. أحترم قراره ولا أفعل شيئا خارج المألوف، ولكني لا أستطيع الجلوس دون فعل شيء".

"حين أحصل على عطلة لـ 10 أيام أستريح في أول يومين ثم أعود للتدرب الفردي، وبالتالي حين أصل إلى المباراة وهي الشيء الذي أنتظره، بالتأكيد لدي مشكلة إن لم ألعبها".

لاعب من الأهلي يتمناه في الزمالك؟

"لا أريد أن أقول ردا يعني أن لاعبي الزمالك أفضل كثيرا على العكس، أتمنى أن يأتي كل لاعبي الأهلي فأنا أحترمهم وهم أصدقائي. لا يمكنني أن أقول محمد الشناوي لأن لدينا محمد عواد. لا يمكنني أن أقول محمد هاني ولدينا حمزة المثلوثي".

اتهام الزمالك بالمبالغة في الاحتفال بالدوري؟

"يا سيدي أنا محروم وعايز أفرح".. أنا لا أفوز بهذا الشيء كثيرا فحين فزت به أصبحت سعيدا، من حق كل شخص أن يفرح كما يريد. الأمر لا علاقة له بعدد مرات فوزي بالبطولة، بل كيف فزت بها وكم اجتهدت. هل تعلعمون كم أتدرب وكم أحرم نفسي من الطعام؟ لذلك حين أفوز "هقلع هدومي كلها واجري في الشارع". كل شخص يحق له أن يفرح بالطريقة التي يريدها".