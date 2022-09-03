زيزو: لو استمر كيروش لصار منتخب مصر أفضل.. وكل شخص يحق له أن يفرح بالطريقة التي يريدها

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 01:42

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

تحدث أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك عن اعتراض البعض على المبالغة في إبداء لاعبي وجمهور الفريق بالسعادة عقب تحقيق لقب الدوري المصري، وتحدث عن تجربته مع كارلوس كيروش في منتخب مصر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقاد زيزو الزمالك لحصد لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وحاز لقب هداف المسابقة برصيد 19 هدفا.

وإليكم أبرز ما جاء في حوار أحمد سيد "زيزو" على قناة "MBC مصر".

الركلات الثابتة وركلات الجزاء

"تعلمت تنفيذ الركلات الثابتة بالتكرار. والخطوات المتسارعة التي آخذها قبل ركلات الجزاء تمنحني سرعة أكبر".

"الأمر يتطلب التركيز على التسديد بزاوية معينة على ارتفاع معين، هذا هو "كتالوج" ركلة الجزاء. بالتدريب المستمر تصل إلى الإتقان".

"هناك أيضا ألعاب ذهنية في ركلات الجزاء. أنت تفكر كيف يفكر خصمك. أعرف محمد الشناوي (حارس الأهلي) من المنتخب وهو يعرف أين أسدد، فحين نتواجه هل سيفكر في كوني سأسدد في الزاوية المعتادة، أم سيعتقد أني سأغيرها لأننا نعرف بعضنا البعض. وفي النهاية القرار والتوفيق يحسمان المسألة".

"أحيانا يحاول الحارس اللعب على تركيز منفذ ركلة الجزاء بالحديث: أعرف أين ستسددها – أعرف أنك ستغير الزاوية. إذا لم تكن متماسكا ستبدأ بالتوتر. من الممكن أيضا أن يحرك الحارس الكرة بعد تثبيتك لها ليشتت انتباهك".

"الشناوي لم يقل لي أي شيء قبل تسديد الركلة بل يقف في مرماه فقط. أحبه كثيرا على المستوى الشخصي".

كارلوس كيروش مدرب المنتخب السابق

"مدرب جيد بالتأكيد. في النهاية بدأنا نفهم طريقة لعبه وأصبحنا منتخبا منظما. المشكلة أن كل من يأتي يتعرض لظلم كبير، فاللاعبون لم يتوقفوا عن اللعب في آخر 3 سنوات".

"يأتي المدرب يرغب في فعل شيء معين فلا يجد الوقت. ما حدث لم يكن طبيعيا".

"كان كيروش يعرف كيف يوصل طريقة لعبه للاعبين، ولو كان قد استمر لصرنا أفضل كثيرا معه".

"لم يكن يشركني كثيرا وهذه ليست مشكلة شخصية، ولكن بالتأكيد كان لدي مشكلة مع عدم مشاركتي. أحترم قراره ولا أفعل شيئا خارج المألوف، ولكني لا أستطيع الجلوس دون فعل شيء".

"حين أحصل على عطلة لـ 10 أيام أستريح في أول يومين ثم أعود للتدرب الفردي، وبالتالي حين أصل إلى المباراة وهي الشيء الذي أنتظره، بالتأكيد لدي مشكلة إن لم ألعبها".

لاعب من الأهلي يتمناه في الزمالك؟

"لا أريد أن أقول ردا يعني أن لاعبي الزمالك أفضل كثيرا على العكس، أتمنى أن يأتي كل لاعبي الأهلي فأنا أحترمهم وهم أصدقائي. لا يمكنني أن أقول محمد الشناوي لأن لدينا محمد عواد. لا يمكنني أن أقول محمد هاني ولدينا حمزة المثلوثي".

اتهام الزمالك بالمبالغة في الاحتفال بالدوري؟

"يا سيدي أنا محروم وعايز أفرح".. أنا لا أفوز بهذا الشيء كثيرا فحين فزت به أصبحت سعيدا، من حق كل شخص أن يفرح كما يريد. الأمر لا علاقة له بعدد مرات فوزي بالبطولة، بل كيف فزت بها وكم اجتهدت. هل تعلعمون كم أتدرب وكم أحرم نفسي من الطعام؟ لذلك حين أفوز "هقلع هدومي كلها واجري في الشارع". كل شخص يحق له أن يفرح بالطريقة التي يريدها".

أحمد سيد زيزو الأهلي الزمالك منتخب مصر
نرشح لكم
أمير مرتضى: زيزو جدد رغم أنه مطلوب.. ولسنا بحاجة لصفقات جماهيرية أو صفحات توجهنا مرتضى: سنضم عمر كمال.. ونرحب بـ أحمد ريان وهو "أد شادي حسين 5000 مليون مرة" مرتضى منصور يعلن تجديد تعاقد زيزو لمدة 3 مواسم زيزو: صلاح طالبني بالاحتراف والزمالك خياري الأول.. وحقيقة عرض الأهلي والشرط الجزائي زيزو: ما حققه الزمالك إعجاز.. وفيريرا علمنا كرة القدم من الصفر والد زيزو: البقاء في الزمالك الأقرب وكل شيء وارد كأس سوبر لوسيل – الموعد والملعب والقنوات الناقلة والمعلق والجوائز المالية أحمد سامي: سنضم صلاح محسن وياسر ريان.. وسنتعاقد مع كهربا في هذه الحالة
أخر الأخبار
أمير مرتضى: زيزو جدد رغم أنه مطلوب.. ولسنا بحاجة لصفقات جماهيرية أو صفحات توجهنا 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: سنضم عمر كمال.. ونرحب بـ أحمد ريان وهو "أد شادي حسين 5000 مليون مرة" 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور يعلن تجديد تعاقد زيزو لمدة 3 مواسم 2 ساعة | الكرة المصرية
زيزو: صلاح طالبني بالاحتراف والزمالك خياري الأول.. وحقيقة عرض الأهلي والشرط الجزائي 2 ساعة | الكرة المصرية
زيزو: لو استمر كيروش لصار منتخب مصر أفضل.. وكل شخص يحق له أن يفرح بالطريقة التي يريدها 2 ساعة | الكرة المصرية
زيزو: ما حققه الزمالك إعجاز.. وفيريرا علمنا كرة القدم من الصفر 3 ساعة | الكرة المصرية
والد زيزو: البقاء في الزمالك الأقرب وكل شيء وارد 3 ساعة | الكرة المصرية
كأس سوبر لوسيل – الموعد والملعب والقنوات الناقلة والمعلق والجوائز المالية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش