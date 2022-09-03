والد زيزو: البقاء في الزمالك الأقرب وكل شيء وارد

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 01:20

كتب : FilGoal

احنفال أحمد سيد زيزو بالهدف مع الزمالك أمام بيراميدز

كشف مصطفى محمد سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك عن مستقبل نجله خلال الفترة المقبلة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويرتبط زيزو بعقد مع نادي الزمالك حتى صيف 2024 لكنه يملك شرطا جزائيا بقيمة 2 مليون دولار.

وقال والد زيزو عبرMBC مصر: "الاتجاه حتى الآن بقاء زيزو بصفوف الزمالك. لدينا جلسة اليوم أو غدا مع مسؤولي النادي. نملك عروضا من أوروبا ودوريات خليجية يرغبون في تفعيل الشرط الجزاء لكننا نرفض ذلك. كل شيء وارد لكن البقاء في الزمالك هو الأقرب".

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وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الريان القطري، أرسل عرضا بالفعل إلى نادي الزمالك بقيمة 5 مليون دولار للحصول على خدمات زيزو.

الريان يرفض استغلال بند الشرط الجزائي، احتراما لعلاقته مع النادي الأبيض، إذ تستمر فترة الانتقالات في قطر حتى يوم 15 سبتمبر.

حسب عقد زيزو مع الزمالك، فإن اللاعب يحق له فسخ تعاقده مع الفريق مقابل 2 مليون دولار خلال 15 يوما عقب نهاية الموسم المحلي، والذي انتهى في مصر يوم 30 أغسطس.

وواصل والد اللاعب "زيزو موهوب منذ الصغر وأعد جمهور الزمالك بتقديم الأفضل حال بقائه بصفوف الفريق. نجلي تحمل صعوبات عديدة منذ الصغر وضحى بالتعليم من أجل التفرغ لكرة القدم و حصوله على أفضل لاعب وهداف الدوري تتويج لمجهوداته الكبيرة".

وتابع "إذا نظرنا لقيمة عقد زيزو عند انضمامه للزمالك منذ 3 سنوات ونظرنا لها الآن سنعرف كم المجهود الذي بذله. زيزو حقق 7 بطولات مع الفريق ومازال أمامه سوبر لوسيل وكأس مصر والسوبر المصري خلال الفترة القليلة المقبلة".

زيزو حسم صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 برصيد 19 هدفا.

وقاد زيزو الزمالك لتحقيق لقب الدوري خلال الموسمين الماضيين إضافة للنسخة الأخيرة من كأس مصر.

أحمد سيد زيزو الزمالك
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