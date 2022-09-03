مؤتمر إنزاجي: إنتر وميلان لديهما أفكارهما في كرة القدم

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر رضاه عن استراتيجية الفريق في سوق الانتقالات، وأوضح أن شكوك تحوم حول أليساندرو باستوني قبل لقاء الدربي.

ويستعد إنتر للقاء ميلان في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "فزنا في آخر دربي بنتيجة 3-0 على ميلان في كأس إيطاليا، وكلنا نعلم ماذا حدث في آخر لقاء بالدوري الموسم الماضي".

وأضاف عن احتفالات لاعبي ميلان بلقب الدوري: "الجميع لديه الحق في الاحتفالات بالطريقة التي يفضلها، أفضل أن أتذكر يوم 22 مايو عندما احتفلنا مع جماهيرنا بلقبي الكأس والسوبر".

وأردف "ميلان وإنتر لا يزالا أبرز فريقين من الموسم الماضي مع الهوية وأفكار كرة القدم، آخر 4 مواجهات متوازنة للغاية، لذلك الفرديات هي ما ستصنع الفارق".

وواصل "فريقي يظهر بشكل جيد، نعلم أن الدربي يحتاج أن تكون فنيا وذهنيا جاهز".

وعن الصفقات أجاب: "النادي عمل بشكل جيد، أبقى على اللاعبين المهمين، نحترم القدرات المالية وأنا راضٍ، بعدما أجرينا سوقي انتقالات بصافي ربح".

وأكمل "رومليو لوكاكو سيغيب، ساحتاج زميلا لـ لاوتارو في الهجوم، واحتاج أن اختار الأجنحة".

وأتم "هناك شكوك حول باستوني لأنه يعاني من أعراض دور برد تسبب في غيابه من قبل أمام كريمونيسي".