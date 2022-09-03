مؤتمر إنزاجي: إنتر وميلان لديهما أفكارهما في كرة القدم

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر رضاه عن استراتيجية الفريق في سوق الانتقالات، وأوضح أن شكوك تحوم حول أليساندرو باستوني قبل لقاء الدربي.

ويستعد إنتر للقاء ميلان في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "فزنا في آخر دربي بنتيجة 3-0 على ميلان في كأس إيطاليا، وكلنا نعلم ماذا حدث في آخر لقاء بالدوري الموسم الماضي".

أخبار متعلقة
للقطب الآخر من ميلانو.. أتشيربي ينضم إلى إنتر سكاي: جوسينس مستمر مع إنتر إنتر ميلان يكرم ضيافة كريمونيسي.. روما ينقض على الصدارة بانفجار ديبالا مؤتمر بيولي: لم أشعر بالخوف من رحيل لياو.. وجاهزون لدربي ميلانو

وأضاف عن احتفالات لاعبي ميلان بلقب الدوري: "الجميع لديه الحق في الاحتفالات بالطريقة التي يفضلها، أفضل أن أتذكر يوم 22 مايو عندما احتفلنا مع جماهيرنا بلقبي الكأس والسوبر".

وأردف "ميلان وإنتر لا يزالا أبرز فريقين من الموسم الماضي مع الهوية وأفكار كرة القدم، آخر 4 مواجهات متوازنة للغاية، لذلك الفرديات هي ما ستصنع الفارق".

وواصل "فريقي يظهر بشكل جيد، نعلم أن الدربي يحتاج أن تكون فنيا وذهنيا جاهز".

وعن الصفقات أجاب: "النادي عمل بشكل جيد، أبقى على اللاعبين المهمين، نحترم القدرات المالية وأنا راضٍ، بعدما أجرينا سوقي انتقالات بصافي ربح".

وأكمل "رومليو لوكاكو سيغيب، ساحتاج زميلا لـ لاوتارو في الهجوم، واحتاج أن اختار الأجنحة".

وأتم "هناك شكوك حول باستوني لأنه يعاني من أعراض دور برد تسبب في غيابه من قبل أمام كريمونيسي".

مؤتمر إنزاجي سيموني إنزاجي إنتر ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مؤتمر بيولي: لم أشعر بالخوف من رحيل لياو.. وجاهزون لدربي ميلانو سيجاور كوكا.. مارسيلو ينضم إلى أولمبياكوس فنربخشة يتعاقد مع ميشي باتشواي سجل هدف الفوز.. ماذا قدم تريزيجيه أمام عمراني سبور الدوري التركي - بهدف تريزيجيه.. طرابزون سبور ينتصر على عمراني سبور مؤتمر كافاني - عن اختيار فالنسيا وموعد ظهوره الأول ماركوس ألونسو إلى برشلونة بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي مؤتمر أليجري: باريديس سيزيد من جودة وسط يوفنتوس.. ولا ندم على رحيل ديبالا
أخر الأخبار
زيزو: ما حققه الزمالك إعجاز.. وفيريرا علمنا كرة القدم من الصفر 17 دقيقة | الكرة المصرية
والد زيزو: البقاء في الزمالك الأقرب وكل شيء وارد 18 دقيقة | الكرة المصرية
كأس سوبر لوسيل – الموعد والملعب والقنوات الناقلة والمعلق والجوائز المالية 34 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي: سنضم صلاح محسن وياسر ريان.. وسنتعاقد مع كهربا في هذه الحالة 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر إنزاجي: إنتر وميلان لديهما أفكارهما في كرة القدم 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بيولي: لم أشعر بالخوف من رحيل لياو.. وجاهزون لدربي ميلانو ساعة | الكرة الأوروبية
سيجاور كوكا.. مارسيلو ينضم إلى أولمبياكوس ساعة | الكرة الأوروبية
فنربخشة يتعاقد مع ميشي باتشواي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش