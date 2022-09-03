مؤتمر بيولي: لم أشعر بالخوف من رحيل لياو.. وجاهزون لدربي ميلانو

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أن فريقه جاهز لمباراة الدربي ضد إنتر.

ويلتقي ميلان وإنتر في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "خطة النادي الاستثمار في اللاعبين الشباب، لكن المهم أن يكونوا قادرين على النضج والتطور".

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وأضاف "سيكون موسما متوازنا في ظل منافسة أكثر من فريق على الجائزة الكبرى".

وعن تأثير استحواذ شركة "ريدبيرد" على النادي أجاب قائلا: "التقيت جيري كاردينيالي، وهو متحمس للغاية، صندوق إيليوت أخذ ميلان إلى القمة والمُلاك الجدد لديهم نفس الطموح، نحن في أيد أمينة".

وعن لقاء الدربي "نعرف بعضنا جيدا، والدربي هو الدربي، ستكون مباراة مشتعلة مع ثنائيات مختلفة، الفائز سيكون أكثر من حظى بأفضل فرص في اللقاء بأكمله".

وواصل "بعض اللقطات بإمكانها صناعة الفارق، علينا أن نكون أكثر حدة بشكل كافٍ لنتفوق، لدينا أفكارنا في كرة القدم ونريد المواصلة".

وعن الخوف من رحيل رافائيل لياو إلى تشيلسي أجاب: "لا، أستطيع أن أرى أسلوبه وأستمع أيضا لما يقوله النادي لي".

وأكمل "علينا أن نستعد لكل مباراة كما كأنها الأخيرة، كنا مجانين أمام ساسولو وأرسلنا 39 كرة طويلة وهو رقم كبير في مباراة مثل تلك".

وعن الإصابات أردف "نشعر بالحزن من أجل فلورينزي، الطاقم الطبي لم يحدد بعد مدة غيابه، سيرجينيو ديست يمتلك الإيقاع والقوة وسنلعب به كظهير، وهو يمتلك الخصائص التي تمكنه من اللعب متقدما".

وأردف "ديفوك أوريجي سيتواجد على مقاعد البدلاء، وزلاتان إبراهيموفيتش دائما معنا".

وأتم عن شارل دي كيتلاري قائلا: "هو لاعب مهاري وقوي يعرف ماذا يفعل بالكرة، نعرف ماذا سنفعل عندما يمتلك إنتر الكرة، نعمل سويا وبقوة بطريقة ممكنة، كل سنتيمتر سيمثل فارقا في المباراة".

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