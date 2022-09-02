سيجاور كوكا.. مارسيلو ينضم إلى أولمبياكوس

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني ضم البرازيلي مارسيلو في صفقة انتقال حر.

مارسيلو النادي : أولمبياكوس

وأنهى مارسيلو مشواره بعد 17 عاما ارتدى خلالها قميص ريال مدريد.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بشبكة سكاي فأن البرازيلي سينضم بعقد يمتد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

وسيجاور مارسيلو، مهاجم منتخب مصر أحمد حسن "كوكا" في الفريق اليوناني.

وأعلن البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الماضي والتتويج بلقب دوري الأبطال.

وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.

كما شارك مع النادي في 529 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.

وارتبط اسم مارسيلو بكل من فلومنسيني البرازيلي وميلان ولاتسيو وليستر سيتي.

ويحتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب مرور أول جولتين من الدوري اليوناني الذي يحمل لقبه.

ويتواجد الفريق في الدوري الأوروبي في مجموعة تضم نانت الفرنسي وفرايبورج الألماني وكاراباخ الأذربيجاني.