فنربخشة يتعاقد مع ميشي باتشواي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

ميشي باتشواي

أتم فنربخشة إجراءات التعاقد مع البلجيكي ميشي باتشواي هذا الصيف.

وأعلن النادي التركي تعاقده مع باتشواي لمدة موسمين قادما من تشيلسي.

ووقع باتشواي على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

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ولعب باتشواي الموسم المنصرم معارا إلى صفوف بيشكتاش ولعب 42 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عاما إنضم إلى البلوز تشيلسي عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون جنيه إسترليني، كما لعب باتشواي بقمصان كلا من كريستال بالاس الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني.

ولعب باتشواي 80 مباراة بقميص البلوز تشيلسي سجل خلالها 31 هدفا في جميع المسابقات التي شارك فيها.

وشارك مع فالنسيا الإسباني في 23 مباراة سجل خلالها 3 أهداف في جميع المسباقات.

وبقميص بروسيا دورتموند الألماني سجل اللاعب البلجيكي 9 أهداف في 14 مباراة قضاها مع الفريق الألماني.

ميشي باتشواي فنربخشة تشيلسي
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