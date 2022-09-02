سعد فاروق يكشف لـ في الجول كيف سيتشكل فريق ديروط عقب رعاية سيراميكا

أصبح سعد فاروق المدير الفني الجديد لفريق ديروط عقب رعاية سيراميكا كليوباترا للفريق.

كيف سيكون شكل الفريق الموسم المقبل، وماذا سيستفيد من الشراكة عقب عقد الرعاية مع سيراميكا كليوباترا، هذا ما أجاب عنه سعد فاروق لـ FilGoal.com.

وقال سعد فاروق لـ FilGoal.com: "توليت تدريب الفريق بعد رعاية فريق سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العنين لنادي ديروط برئاسة محمد صلاح".

وأضاف "الأهداف تعود للدور المجتمعي الذي يقوم به محمد أبو العنين لقيام الشركات برعاية الأندية الشعبية وأيضا لاحتكاك اللاعبين والمنافسة حيث سيكون معظمهم من شباب سيراميكا وبالتالي فرصة جديدة لظهور عناصر جيدة من جانب ويحققوا المنافسة مع فريق ديروط في مجموعة الصعيد وجانب آخر تسويقي للعودة لسيراميكا أو بيعهم لنادٍ آخر".

وتابع "بدأنا التدريب مع الفريق وننتظر تحديد ملعب الفريق في الموسم المقبل وسيكون قريبا من الجيزة وهناك عدة اختبارات منها ملعب لافيينا بمنتجع الـسيوطي أو ملعب إيسترن كومباني أو الترسانة".

وعن تأثير هذا القرار على فرق الشباب والناشئين لـ سيراميكا كليوباترا أجاب قائلا: "عدد المنضمين من فريق الشباب لسيراميكا لن يقل عن 10 لاعبين من مواليد 2001 و6 من مواليد 2003 وبعض العناصر المميزة كانت معارة من سيراميكا، ولا يوجد إلغاء للمراحل السنية".

وأردف "فريق مواليد 2001 ربما يشارك في دوري المنطقة بدلا من دوري الجمهورية وفريق 2003 سيشارك في دوري الجمهورية".

وأتم " مواليد 1999 و2000 سيتم قيدهم في فريق مواليد 2001، ولدينا أكثر من عنصر في الفريق الأول، منهم علي الجابري حارس مرمى المنتخب الأولمبي، وحمزة مجدي مواليد 99، ومروان عثمان لاعب الفريق الأول مواليد 2001".

وأنهى سيراميكا الموسم المنقضي في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

فيما احتل فريق ديروط المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة في مجموعة الصعيد الموسم المنقضي.