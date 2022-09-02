الدرجة الثانية - 3 قرارات لأندية مجموعة القاهرة بسبب دوري المجموعة الواحدة

أُجرى اجتماعا بمقر نادي النصر ضم أندية مجموعة القاهرة والقناة في ضوء قرارات اتحاد الكرة بإقامة دوري الدرجة الثانية من دوري واحد يضم 18 ناديا.

وشهد الاجتماع حضور محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة وعبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ ومصطفى عايش نائب رئيس نادي نجمة سيناء حيث تم مناقشة ما تم في اجتماع أندية مجموعة بحري والذي عقد بنادي المنصورة بتاريخ 20 أغسطس 2022 حيث أيدت أندية مجموعة القاهرة والقناة ما تم في هذا الاجتماع.

وطالبت الأندية خلال الاجتماع بضرورة إنشاء رابطة أندية القسم الثاني، وأيضا مقترح التحول لدوري المجموعة الواحدة على مرحلة تدريجيه من أجل توفير المساواة والعدالة في المنافسة بين جميع الأندية.

وشددت الأندية عقب نهاية الاجتماع على منح اتحاد الكرة مهلة لمدة أسبوع للرد على ما تم من اجتماعات في مجموعتي بحري والقاهرة والقناة وفي حالة عدم الرد سيتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لإقرار نظام المسابقة وما يتوافق مع تحقيق العدالة بين جميع الفرق المشاركة ومناقشة سحب الثقة في حالة عدم الرد على مطالب الأندية من خلال الجمعية العمومية الغير عادية.

وجاءت قرارات الأندية في نهاية الاجتماع:

- رفض الأندية الجمعية العمومية لهبوط 33 ناديا من الدرجة الثانية مرة واحدة مع موافقتهم على إقامة دوري المحترفين بشكل تدريجي.

- تشكيل لجنة من الثلاث مجموعات "بحري – القاهرة - الصعيد" ويخطر اتحاد الكرة لترشيح ممثله لعرض تصور في اجتماع الأندية القادم.

- في حالة رفض اتحاد الكرة سوف يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بالطرق القانونية وعرض الأمر عليها لإبداء رأيها في التصور المقدم من قبل اللجنة المشكلة ويكون ضمن بنودها كيفية تشكيل رابطة الأندية.