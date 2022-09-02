سجل هدف الفوز.. ماذا قدم تريزيجيه أمام عمراني سبور

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور هدف انتصار فريقه على عمراني سبور ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التركي.

جاء الهدف في الدقيقة 61 من متابعة لتسديدة أناستازيوس باكاسيتاس التي ارتدت من الحارس.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 10 نقاط في المركز الثاث مؤقتا، بفارق الأهداف عن بشكتاش المتصدر الذي لم يلعب بع، فيما يحتل عمراني سبور المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

وإليكم أبرز ما قدمه تريزيجيه في هذه المباراة:

الأهداف: 1

اللمسات: 53

التمريرات الصحيحة: 31 من 35

دقة التمرير: 89%

التمريرات المفتاحية: 2

العرضيات الصحيحة: 3 من 6

التسديدات: 4

التسديدات على المرمى: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

التدخلات: 1

الاعتراضات: 1