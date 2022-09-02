الدوري التركي - بهدف تريزيجيه.. طرابزون سبور ينتصر على عمراني سبور

بمشاركة وتسجيل الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه، تغلب طرابزون سبور على مضيفه عمراني سبور بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التركي.

البداية أتت لصالح طرابزون بتسديدة فيليب جبامين ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 14 أرسل تريزيجيه عرضية أبعدها الدفاع.

وحاول طرابزون مجددا بأخطر الفرص في الدقيقة 32 بتسديدة من أناستازيوس باكاسيتاس ولكن جاورت القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأخيرا أتى هدف المباراة الوحيد بتوقيع تريزيجيه في الدقيقة 61، من متابعة لتسديدة أناستازيوس باكاسيتاس التي ارتدت من الحارس.

وانتظر الحكم قرار تقنية الفيديو التي نفت وجود حالة تسلل، ليتم احتساب الهدف.

وفي الدقيقة 78 كاد تريزيجيه أن يضيف الهدف الثاني، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 10 نقاط في المركز الثاث مؤقتا، بفارق الأهداف عن بشكتاش المتصدر الذي لم يلعب بع، فيما يحتل عمراني سبور المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.