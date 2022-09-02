مؤتمر كافاني - عن اختيار فالنسيا وموعد ظهوره الأول

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

كافاني

كشف إدينسون كافاني سبب تفضيله الانضمام لصفوف فالنسيا على باقي العروض.

وأعلن فالنسيا تعاقده رسميا مع الهداف في صفقة انتقال حر.

كافاني كان قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده.

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وقال كافاني في مؤتمر تقديمه: "شعرت أن فالنسيا هو المكان المناسب لتقديم كل شيء لأنه ناد كبير ولديه قاعدة جماهيرية تحب كرة القدم كثيرا".

وأوضح "كان لدي بالفعل عددا من العروض ولكن دائما ما رغبت في القدوم إلى فالنسيا لأنني أعلم أنه ناد كبير ومدينة رائعة".

وواصل " لقد تدربت مع فريقي الوطني في أوروجواي، ولكن عدم المشاركة في المباريات لفترة طويلة يستغرق منك بعض الوقت لاستعادة لياقتك. أشعر أنني بحالة جيدة، وأتطلع إلى التواجد في الملعب مع زملائي في الفريق والدفاع عن هذا القميص قريبا".

جاتوزو

وعن جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا أوضح "قررت المجيء إلى هذا النادي لأنني أعلم أنه ناد كبير. لقد تحدثت مع المدرب ومن العوامل المهمة وجود مدربا مثل جاتوزو ، يحب العمل والانضباط ، وهذا ساعدني في إتخاذ القرار".

الظهور الأول

وعن ظهوره الأول كشف "إنها مسألة وقت، عليك أن تحترم العملية التي يدخل فيها الأطباء والمدربون البدنيون. رغبتي التواجد في أقرب وقت ممكن، ولكن عليك أن تحترم تلك الأيام لاتخاذ خطوات إلى الأمام كما تريد".

وأضاف "ضد أتلتيكو أردت القفز إلى الملعب، والطريقة التي صرخت بها عن الهدف، بدا لي أنني سجلتها. نحن نبحث عن طريقة لأكون جاهزا في أقرب وقت ممكن".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كافاني سيحتاج 12 يوما من أجل التجهيز البدني والفني قبل خوض المباراة الأولى مع فالنسيا.

وأوضحت أن مباراة فالنسيا أمام سيلتا فيجو يوم 17 سبتمبر الجاري قد تشهد الظهور الأول لكافاني مع الفريق.

فالنسيا كافاني
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