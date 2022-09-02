ماركوس ألونسو إلى برشلونة بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم ماركوس ألونسو في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي.

ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى يونيو 2023.

ويمتلك الظهير الإسباني شرطا جزائيا وصل لـ 50 مليون يورو.

أخبار متعلقة
رومانو: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ماركوس ألونسو على خطى والده.. رومانو: ماركوس ألونسو يرغب في الانضمام إلى برشلونة

الظهير البالغ 31 عاما تأخر إعلان انتقاله لـ برشلونة، إذ أعلن النادي عن ضم اللاعب قادما من تشيلسي بعد يوم من نهاية سوق الانتقالات.

وسبق أن صرّح تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ تشيلسي قبل لقاء إشبيلية قائلا:"لدينا التفاؤل بشأن حل مسألة تسجيل ألونسو قبل منتصف الليل. النادي يعمل على ذلك من أجل تسجيله في دوري الأبطال".

وبدأ ألونسو (31 عاما) مسيرته مع ريال مدريد وتدرج في جميع فئات الفريق ثم رحل لبولتون الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي ومنه إلى تشيلسي في صيف 2016.

بقميص البلوز شارك في 212 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 23 وتوج بـ 6 ألقاب.

وأصبح ألونسو سابع صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد رافينيا وجول كوني وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندريس كريستينين وهيكتور بيليرين.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يتصدر عقب مرور 3 جولات برصيد 9 نقاط.

برشلونة تشيلسي ماركوس ألونسو
نرشح لكم
مصدر من المصري لـ في الجول: جروس يتصدر الترشيحات.. وحقيقة مفاوضات إيبوكا إعارة ميكيسوني من الأهلي إلى أبها السعودي قصة دي خيا الأيقونية تتكرر بعد 7 سنوات.. تأخر "فاكس" يحبط انتقال دي توماس إلى رايو فايكانو أتالانتا يفسخ عقد إليستيش بالتراضي إيفرتون يضم لاعب مانشستر يونايتد الشاب الثامن والأخير في الصيف.. تشيلسي يستعير دينيس زكريا من يوفنتوس بعد فسخ تعاقده مع المصري.. عموري ينضم إلى الكويت الكويتي "لا أستطيع الانتظار للبدء".. تشيلسي يعلن ضم أوباميانج
أخر الأخبار
سجل هدف الفوز.. ماذا قدم تريزيجيه أمام عمراني سبور 11 دقيقة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: موعد ودية بلجيكا غيّر خطط فيتوريا.. وموقف لقاء الأرجنتين 26 دقيقة | منتخب مصر
الدوري التركي - بهدف تريزيجيه.. طرابزون سبور ينتصر على عمراني سبور 27 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كافاني - عن اختيار فالنسيا وموعد ظهوره الأول 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس سموحة يكشف لـ في الجول: بدء التواصل مع طارق العشري لخلافة بسيوني 51 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يعلن رحيل عبد الحميد بسيوني ساعة | الكرة المصرية
ماركوس ألونسو إلى برشلونة بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - البداية مع أحمد ريان.. الأهلي يضع بندا بأحقيته في استعادة لاعبيه مستقبلا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش