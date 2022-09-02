ماركوس ألونسو إلى برشلونة بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم ماركوس ألونسو في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي.

ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى يونيو 2023.

ويمتلك الظهير الإسباني شرطا جزائيا وصل لـ 50 مليون يورو.

الظهير البالغ 31 عاما تأخر إعلان انتقاله لـ برشلونة، إذ أعلن النادي عن ضم اللاعب قادما من تشيلسي بعد يوم من نهاية سوق الانتقالات.

Marcos Alonso signs a contract until 30 June 2023 https://t.co/bk78BTyCWW — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022

وسبق أن صرّح تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ تشيلسي قبل لقاء إشبيلية قائلا:"لدينا التفاؤل بشأن حل مسألة تسجيل ألونسو قبل منتصف الليل. النادي يعمل على ذلك من أجل تسجيله في دوري الأبطال".

وبدأ ألونسو (31 عاما) مسيرته مع ريال مدريد وتدرج في جميع فئات الفريق ثم رحل لبولتون الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي ومنه إلى تشيلسي في صيف 2016.

بقميص البلوز شارك في 212 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 23 وتوج بـ 6 ألقاب.

وأصبح ألونسو سابع صفقات برشلونة هذا الصيف، بعد رافينيا وجول كوني وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندريس كريستينين وهيكتور بيليرين.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يتصدر عقب مرور 3 جولات برصيد 9 نقاط.