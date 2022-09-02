خبر في الجول - البداية مع أحمد ريان.. الأهلي يضع بندا بأحقيته في استعادة لاعبيه مستقبلا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 21:08

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر الريان - مران الأهلي

قرر النادي الأهلي وضع بندا في عقود لاعبيه الراحلين يتيح ضمهم مرة أخرى بمقابل مادي في المستقبل.

ويقترب أحمد ياسر ريان من الانضمام بشكل نهائي إلى سيراميكا كليوباترا قادما من الأهلي عقب نهاية إعارته مع ألتاي سبور التركي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأهلي وضع بندا في تعاقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا يتيح له أحقية ضم اللاعب مجددا بمقابل مبلغ مالي كحق أولوية له عن أي نادٍ آخر.

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وقرر الأهلي وضع هذا البند في عقود جميع اللاعبين الذي سيتم بيعهم في سوق الانتقالات الجارية ليكون للنادي حقا في استرجاع لاعبيه وفقا لمبلغ مالي.

وستكون القيمة المالية الموضوعة في عقود اللاعبين متفاوتة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن سيراميكا كليوباترا طلب الحصول على توقيع حسام حسن، وصلاح محسن من الأهلي مقابل التخلي عن شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" للفريق الأحمر، مع استعارة سيراميكا كليوباترا للاعبين آخرين.

صلاح محسن اقترب من إتمام اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا بالفعل، فيما رفض حسام حسن الرحيل عن الأهلي وتمسك بالبقاء مع الفريق.

وبسبب رغبة حسام حسن، تحول سيراميكا كليوباترا إلى أحمد ياسر ريان الذي وضعه كخيار ثان في لائحة رغباته.

وبالتالي، فإن الصفقة قد تتم بانتقال شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" إلى الأهلي، مقابل انتقال أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن إلى سيراميكا كليوباترا، مع استعارة سيراميكا للاعبين آخرين من الأهلي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين حددهم سيراميكا كليوباترا لاستعارة بعضهم من الأهلي كل من محمد شكري، ومحمد محمود، وعبد الرحمن "مانو"، وأحمد نبيل "كوكا"، ومحمد مغربي

ولعب شادي حسين 30 مباراة في الدوري هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف آخر.

أما مصطفى سعد "ميسي" خاض 29 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

من جهة أخرى، قضى أحمد ياسر ريان الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى ألتاي التركي. صاحب الـ24 عاما خاض 29 مباراة طيلة الموسم، سجل فيهم 9 أهداف، وصنع هدفا واحدا.

سبق لـ ريان أن قضى الموسم قبل الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

أحمد ياسر ريان الأهلي سيراميكا كليوباترا
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