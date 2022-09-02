مؤتمر أليجري: باريديس سيزيد من جودة وسط يوفنتوس.. ولا ندم على رحيل ديبالا

أشاد ماسيمليانو أليجري المدير الفني بتعاقدات يوفنتوس بعد ضم لياندرو باريديس ورحيل أرتور ودينيس زكريا.

ويستعد يوفنتوس لافتتاح الجولة الخامسة بلقاء فيورنتينا على ملعب أرتيمو فرانكي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "دائما مباراة يوفنتوس وفيورنتينا دائما صعبة، لم أحدد التشكيل الذي سأخوض به المباراة، ربما ستعرفونه قبلي".

وأضاف "ليوناردو بونوتشي تدرب أمس مع الفريق وسأقرر إمكانية مشاركته ضد فيورنتينا أو اللعب ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال".

وعن إمكانية مشاركة لياندرو باريديس الوافد الجديد قال: "جاء ولديه حماس كبير، هو لاعب مهم سيزيد من جودة خط الوسط مع مانويل لوكاتيلي ونيكولو فاجولي وفابيو ميريتي، هدف النادي هو الإبقاء على الشباب ليس ليصبح أرقاما فقط بل أن يكونوا مستعدين للمشاركة".

وأضاف "ننتظر عودة بول بوجبا، وهناك لاعبون آخرون بخصائص أخرى مثل أدريان رابيو وويستون ماكيني، لدينا مجموعة رائعة مختلفة من اللاعبين".

وتحدث عن رحيل أرتور ودينيس زكريا لـ ليفربول وتشيلسي على الترتيب قائلا: "زكريا شعر أنه لا يحصل على المساحة الكافية ووافق على فرصة أخرى، وأتمنى له وأرتورو الأفضل هما لاعبان جيدان، اتخذنا القرار وهم سعداء، وأكملنا التشكيل بالأفضل".

وأردف "فيديكريو كييزا وبول بوجبا سيغيبان لفترة، ومن الصعب الآن أن نحكم على قوة الفريق".

وأتم عن الندم على رحيل باولو ديبالا أجاب: "لا، عندما تتخذ قرارا، عليك أن تكون متأكدا".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 8 نقاط عقب مرور 4 جولات.

وضم يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية كل من: بول بوجبا وأنخيل دي ماريا وفيليب كوستيتش ولياندرو باريديس وبريمير وأركاديوش ميليك.