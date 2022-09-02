انتهت في كأس العرب للناشئين - مصر (0) - (2) المغرب

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين في مباراة سوريا

يلعب منتخب مصر ضد منافسه المغربي ضمن ربع نهائي كأس العرب للناشئين.

ويسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة لحجز مقعدا في نصف نهائي المسابقة المقامة في الجزائر.

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نهاية المباراة

ق2+90 النائر أيمن لاعب منتخب المغرب يسجل الهدف الثاني في الوقت القاتل ليضمن تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العرب للناشئين

ق80 خطأ من مدافع منتخب مصر يستغله عبد الحميد معلي ويضع الكرة في أعلى مرمى منتخب مصر مسجلا الهدف الأول

ق75 مطالبة بركلة جزاء من منتخب مصر بعد اصطدام الكرة بيد مدافع منتخب المغرب لكن الحكم يأمر باستئناف اللعب

ق65 فرصة هدف مؤكد للمنتخب المغربي لكن التصويبة تمر بجوار المرمى

ق60 هجمة خطيرة للمنتخب المغربي ينقذها عبد المنعم تامر حارس مصر

ق56 تسديدة قوية من عمر سيد معوض تمر بقليل بجوار مرمى المغرب لتضيع فرصة مؤكدة

ق52 محمد السيد مدافع منتخب مصر يسدد بقوة وكرته تعلو مرمى المغرب بقليل

ق49 عمر سيد معوض يظهر من جديد ويسدد بقوة لكن حارس المغرب يتصدى

ق48 عمر سيد معوض يرسل عرضية خطيرة يشتتها الدفاع المغربي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تبادل الهجمات بين المنتخبين المصري والمغربي

ق26 تسديدة قوية من عمر خضر يتصدى لها حارس المغرب ببراعة

ق24 فرصة خطيرة للمنتخب المغربي بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة أنقذها محمد السيد

ق22 عرضية خطيرة من عمر سيد معوض لكنها تتحول إلى ركلة مرمى

ق15 تسديدة قوية من عمر خضر تصطدم بمدافع المغرب وتتحول إلى ركلة ركنية

ق7 حسام عادل يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول ومدافع منتخب المغرب ينقذ الكرة قبل أن تتخطى خط المرمى

ق2 فرصة مبكرة للمنتخب المصري عن طريق عمر خضر الذي أرسل عرضية خطيرة أنقذها حارس مرمى المنتخب المغربي

انطلاق المباراة

منتخب مصر للناشئين كأس العرب للناشئين
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