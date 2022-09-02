كرة سلة - الاتحاد يوضح عبر في الجول حقيقة ضم محترف جديد قبل البطولة العربية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 20:16

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أوضح حازم الرجّال أمين صندوق مجلس الاتحاد السكندري وعضو لجنة كرة السلة بالنادي حقيقة ضم لاعب محترف ثالث لصفوف الفريق.

وارتبط اسم الفريق السكندري بضم لاعب محترف جديد لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة.

وقال أمين صندوق مجلس الاتحاد لـ FilGoal.com: "غير صحيح التعاقد مع محترف ثالث من أجل المشاركة في البطولة العربية".

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وأضاف "قائمة الاتحاد السكندري مكتملة باللاعبين وسيتم استبعاد لاعب من الأساس".

وواصل "قائمتنا تضم 16 لاعبا ومع إصابة ياسين فؤاد بقطع في الرباط الصليبي سيتم استبعاد لاعب آخر لتصبح 14 مثل قائمة البطولة العربية".

وتابع "كان هناك ترشيح من المدرب الصربي بالفعل للاعب لبناني استغلالا لبند اللاعب العربي بجانب ثنائي أجنبي في البطولة العربية، لكن اللاعب سيشارك مع ناديه في البطولة".

وواصل "تم الاستقرار على القائمة الحالية والمرجح استبعاد لاعب من مركز 4 بسبب وجود 6 لاعبين في ذلك المركز".

ويضم الاتحاد الأمريكي كيندال محترف ضمن صفوفه للموسم الجديد بالإضافة لمواطنه شون أرماند للبطولة العربية.

ويشارك الاتحاد السكندري بجانب الأهلي من مصر في البطولة العربية.

وكان زعيم الثغر قد خسر لقب دوري السوبر الموسم الماضي في السلسلة النهائية أمام الأهلي.

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