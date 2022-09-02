إعارة ميكيسوني من الأهلي إلى أبها السعودي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 20:06

كتب : محمود حمدي

لويس ميكيسوني الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

أتم نادي أبها السعودي إجراءات التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي هذا الصيف.

وأعلن أبها التعاقد مع ميكيسوني لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن لويس ميكيسيوني الجناح الموزمبيقي للنادي الأهلي، وقع على عقد إعارته إلى أبها لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار.

ورغم غلق باب الانتقالات في السعودية مساء أول أمس الأربعاء، فإن النادي السعودي حجز مكانا للاعب على نظام الانتقالات الخاص لـ فيفا “TMS”.

وأعلن أبها التعاقد رسميا مع ميكيسوني بعد تصديق الاتحاد السعودي لكرة القدم على الصفقة.

لويس ميكيسوني انضم إلى الأهلي بداية الموسم المنقضي قادما من سيمبا التنزاني.

صاحب الـ27 عاما شارك مع الأهلي في 26 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم خمسة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

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