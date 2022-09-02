تأجيل 3 مباريات في الدوري الأرجنتيني بسبب محاولة اغتيال نائب رئيس البلاد

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

الدوري الأرجنتيني

تأجلت مباريات اليوم الجمعة في الدوري الأرجنتيني والرديف بسبب محاولة اغتيال على كريستينا فيرنانديز نائب رئيس الأرجنتين.

وتعرضت كريستينا أمس الخميس لمحاولة اغتيال في العاصمة الأرجنتينية، بيونيس آيرس، عندما وجه شخصا نحوها مسدسا لكنه لم يستطع إطلاق النيران، ولم تتعرض لأذى.

وبحسب صحيفة "ماركا" فأن الشخص الذي حاول اغتيال نائب الرئيس الأرجنتيني، هو مواطن برازيلي يُدعى فيرناندو أندريس مونتيل، ولم يُعرف بعد الدافع وراء المحاولة.

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وأكدت الشرطة الأرجنتينية أن سلاح المعتدي كان يحتوي بالفعل على 5 طلقات.

وتأجلت 3 مباريات اليوم من الجولة 17 من الدوري الأرجنتيني وهي:

لانوس × تيجيري – ستقام السبت 3-9

روزاريو سنترال × تاييريس دي كورودبا – ستقام يوم السبت 3-9

باترناتو × يونيون دي سانتا فيه – ستقام يوم الأحد 4-9

وطالب المدعي العام الأرجنتيني بسجن المُعتدي لمدة 12 عاما.

ويتصدر أتليتكو توكومان ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 32 نقطة بعد مرور 16 جولة.

الدوري الأرجنتيني
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