تأجيل 3 مباريات في الدوري الأرجنتيني بسبب محاولة اغتيال نائب رئيس البلاد

تأجلت مباريات اليوم الجمعة في الدوري الأرجنتيني والرديف بسبب محاولة اغتيال على كريستينا فيرنانديز نائب رئيس الأرجنتين.

وتعرضت كريستينا أمس الخميس لمحاولة اغتيال في العاصمة الأرجنتينية، بيونيس آيرس، عندما وجه شخصا نحوها مسدسا لكنه لم يستطع إطلاق النيران، ولم تتعرض لأذى.

وبحسب صحيفة "ماركا" فأن الشخص الذي حاول اغتيال نائب الرئيس الأرجنتيني، هو مواطن برازيلي يُدعى فيرناندو أندريس مونتيل، ولم يُعرف بعد الدافع وراء المحاولة.

Insane video out of Argentina—a man points what appears to be a gun at embattled Vice President Cristina Fernández de Kirchner amid political chaos over corruption case against her. More here: https://t.co/nxn1Wgds1l pic.twitter.com/23spEVbAaY — Conor Finnegan (@cjf39) September 2, 2022

وأكدت الشرطة الأرجنتينية أن سلاح المعتدي كان يحتوي بالفعل على 5 طلقات.

وتأجلت 3 مباريات اليوم من الجولة 17 من الدوري الأرجنتيني وهي:

لانوس × تيجيري – ستقام السبت 3-9

روزاريو سنترال × تاييريس دي كورودبا – ستقام يوم السبت 3-9

باترناتو × يونيون دي سانتا فيه – ستقام يوم الأحد 4-9

#Programación | Sobre la actividad suspendida de hoy:#Lanús - #Tigre se jugará el sábado a las 13.#RosarioCentral - #Talleres el sábado a las 13.#Patronato - #Unión el domingo a las 15.30. — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 2, 2022

وطالب المدعي العام الأرجنتيني بسجن المُعتدي لمدة 12 عاما.

ويتصدر أتليتكو توكومان ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 32 نقطة بعد مرور 16 جولة.