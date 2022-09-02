انتهت في الدوري التركي - عمراني سبور (0) - (1) طرابزون سبور.. جووووول تريزيجيه

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة عمراني سبور ضد طرابزون سبور ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التركي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه بصفة أساسية في تشكيل طرابزون.

تعرف على تشكيل طرابزون من هنا

ويحتل طرابزون سبور المركز الثامن بـ 7 نقاط، ويدافع عن لقبه كبطل للدوري التركي في الموسم الماضي.

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ق 78 تسديدة من تريزيجيه ولكن تمر بجوار القائم

ق 62 الهدف يحتسب.. 1-0 لصالح طرابزون

ق 61 جووووووووووووووووووووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول من متابعة لتسديدة أناستازيوس باكاسيتاس التي ارتدت من الحارس.. والحكم ينتظر تقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32 محاولة خطيرة لطرابزون من أناستازيوس باكاسيتاس بتسديدة جاورت القائم

ق 14 عرضية من تريزيجيه يبعدها الدفاع

ق 10 فيليب جبامين يسدد لطرابزون ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

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