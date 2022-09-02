انتهت في الدوري التركي - عمراني سبور (0) - (1) طرابزون سبور.. جووووول تريزيجيه
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة عمراني سبور ضد طرابزون سبور ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب محمود حسن تريزيجيه بصفة أساسية في تشكيل طرابزون.
ويحتل طرابزون سبور المركز الثامن بـ 7 نقاط، ويدافع عن لقبه كبطل للدوري التركي في الموسم الماضي.
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ق 78 تسديدة من تريزيجيه ولكن تمر بجوار القائم
ق 62 الهدف يحتسب.. 1-0 لصالح طرابزون
ق 61 جووووووووووووووووووووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول من متابعة لتسديدة أناستازيوس باكاسيتاس التي ارتدت من الحارس.. والحكم ينتظر تقنية الفيديو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32 محاولة خطيرة لطرابزون من أناستازيوس باكاسيتاس بتسديدة جاورت القائم
ق 14 عرضية من تريزيجيه يبعدها الدفاع
ق 10 فيليب جبامين يسدد لطرابزون ولكن الكرة تمر بجوار القائم
بداية المباراة