انتهت في الدوري التركي - عمراني سبور (0) - (1) طرابزون سبور.. جووووول تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة عمراني سبور ضد طرابزون سبور ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التركي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه بصفة أساسية في تشكيل طرابزون.

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ويحتل طرابزون سبور المركز الثامن بـ 7 نقاط، ويدافع عن لقبه كبطل للدوري التركي في الموسم الماضي.

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ق 78 تسديدة من تريزيجيه ولكن تمر بجوار القائم

ق 62 الهدف يحتسب.. 1-0 لصالح طرابزون

ق 61 جووووووووووووووووووووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول من متابعة لتسديدة أناستازيوس باكاسيتاس التي ارتدت من الحارس.. والحكم ينتظر تقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32 محاولة خطيرة لطرابزون من أناستازيوس باكاسيتاس بتسديدة جاورت القائم

ق 14 عرضية من تريزيجيه يبعدها الدفاع

ق 10 فيليب جبامين يسدد لطرابزون ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة