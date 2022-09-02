كرة يد – دينا خضر تعزز صفوف سيدات الأهلي
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 19:48
كتب : حسام نور الدين
أتم الأهلي إجراءات التعاقد مع دينا هاني خضر لتدعيم فريق سيدات النادي لكرة اليد.
وأعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي التعاقد مع دينا هاني خضر بداية من الموسم المقبل..
وقال العوضي عبر حساب ناديه: "دينا لاعبة متميزة وتمثل إضافة جيدة لمستقبل الفريق. اللاعبة جاهزة للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد، تحت قيادة المدرب محمد عادل".
وأضاف "التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، بعد تعليمات إدارة النادي بدعم كافة الفرق بالعناصر المطلوبة، من أجل المنافسة على الفوز بجميع البطولات".
ووقعت دينا خضر لصفوف الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة قادمة من نادي الطيران.
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