هل سمعت عن الكرة السداسية؟ تعرف على منتخب مصر الذي يخوض بطولة العالم

ليست الكرة الخماسية، ولا تختلف كثيرا عن كرة القدم بمفاهيمها المعتادة، إنها لعبة الكرة السداسية التي ينظمها اتحاد Soca Federation "سوكا"، والتي يخوض منتخب مصر منافساتها العالمية ضمن 42 دولة.

تبدأ الحكاية من عمرو درويش ومؤمن عبد الله، الثنائي المصري الذي أسس الفريق وسجل عضوية مصر باتحاد اللعبة الوليدة.

لا يوجد اتحاد مصري للعبة حتى الآن، ولا تتبع أي اتحاد بشكل مباشر، ولكن المنتخب يمثل مصر بموافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة.

هناك عدد كبير من الاتحادات للعبة في مختلف أنحاء أوروبا ودول الأمريكتين مثل المكسيك والبرازيل.

أعاقت جائحة كورونا استمرار كأس العالم للعبة الكرة السداسية في العام الماضي، ولكن سبق لمنتخب مصر المشاركة في نسخة 2019 التي أقيمت على جزيرة كريت في اليونان.

تضم اللعبة لاعبي كرة القدم من دوريات الدرجة الثانية والثالثة، ولا تعتبر مشاركة لاعبي الدرجات الأعلى أمرا معتادا بها.

هل تختلف عن كرة القدم الخماسية؟

ليس كثيرا. الملعب أكبر بعض الشيء، والتبديلات مفتوحة، والشوطان من 20 دقيقة، والتدخلات بالتزحلق ممنوعة.

تحدد القائمة في البطولات الدولية بـ 15 لاعبا.

منتخب مصر

15 لاعبا تم اختيارهم بواسطة المدرب عمرو درويش، بينهم ثنائي من الدوري البولندي سينضم إلى معسكر المنتخب في المجر.

ظاهر اللعبة للهواة، ولكن في الواقع تخوض المنتخبات الأوروبية عملية تصفية معقدة بين أعداد كبيرة وصولا إلى اختيار القائمة النهائية.

أقوى فرق البطولة تذهب بقائمة كاملة من اللاعبين الجاهزين بدنيا وفنيا، وتقيم معسكرات باستمرار.

منتخب إنجلترا على سبيل المثال اختار عناصره من بين 100 من لاعبي الأندية.

وإليكم قائمة منتخب مصر:

عمرو درويش – المدرب

مؤمن عبد الله – لاعب ومدرب

أحمد عبد الله – لاعب وعضو الفريق الإعلامي

معتصم عزيز – لاعب وعضو الفريق الإعلامي

أحمد أبو زيد – لاعب وعضو الفريق الإعلامي

عمر علي محمد – لاعب

إبراهيم عبد الباقي – حارس مرمى

عاطف مصطفى – حارس مرمى

محمد زيدان – لاعب

أكرم أحمد – لاعب

أحمد الهاجري – لاعب

صلاح الدين محمود – لاعب

محمد متولي أحمد – لاعب

أكبر لاعبي القائمة سنا هو أحمد عبد الله (سبتمبر 1990) والذي يبلغ من العمر 32 عاما، بينما الأصغر سنا هو إبراهيم عبد الباقي (أبريل 2000) ويبلغ من العمر 22 عاما.

تتنوع القائمة بين لاعبي مختلف الدرجات المصرية ولاعبين بلا عقود احترافية وحتى اللاعبين السابقين.

محمد زيدان هو قائد فريق جولدي على سبيل المثال، ورغم ذلك وجد في اللعبة ما يبشر بمستقبل مميز.

وعلى الرغم من أن الفريق لا يملك زملاء من فريق واحد، بل على العكس سبق لبعضهم اللعب ضد البعض الآخر، إلا أن هناك تناغم كبير تم تنميته بالتدريب والممارسة واللعب باستمرار.

كأس العالم

يسافر منتخب مصر يوم 7 سبتمبر إلى المجر، البلد المضيف لكأس العالم للكرة السداسية 2022.

ويلعب الفراعنة المباراة الأولى في العاشر من الشهر ذاته ضد صاحب الأرض، المجر، المنتخب الوحيد من التصنيف الأول في المجموعة.

سيتم تغطية البطولة بواسطة 12 قناة على القمر الصناعي الأوروبي.

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المجموعة الأولى: المجر – بلغاريا – مصر – صربيا – كوت ديفوار

منتخب المجر في التصنيف الأول وهو البلد المضيف والمباراة الأصعب، بينما تعد بقية المباريات في المتناول.

على سبيل المثال، يتواجد منتخب بلغاريا في التصنيف الثالث مع منتخب مصر، ويتواجد منتخب صربيا في التصنيف الرابع.

الفوز بالبطولة سيكون عملية معقدة للغاية، بالنظر لنوعية الخصوم وزيادة الصعوبات في المراحل المتقدمة، ولكن المنتخب المصري يهدف لأفضل مشاركة ممكنة، سعيا وراء الحلم حتى النهاية.

خطوة نحو التأسيس

لا يوجد اتحاد للعبة في مصر كما أوضحنا حتى الآن، مقابل 26 اتحادا في عدة دول، أبرزها ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والمجر واليونان وبولندا وروسيا والبرازيل والمكسيك.

تتميز بطولات الكرة السداسية بحضور جماهيري جيد وتنظيم مميز تحت رعاية شركة إنجليزية، ويخرج العديد من لاعبي المنتخبات في إعلانات دعائية.

بطبيعة الحال خطوة كتلك سيلزمها العديد من الإجراءات في مصر، ولكن الأهم هو تمهيد الأرض للرياضة الناشئة.

(الدعوة الرسمية التي تلقاها منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للكرة السداسية)

يمكن لمصر أن تنال الريادة العربية في هذا المجال، حين تصبح أول دولة عربية تؤسس اتحادا لهذه اللعبة.

التمثيل لا يقتصر على المنتخبات فقط، إذ تملك هذه اللعبة بطولة "دوري أبطال" أيضا للأندية، ورغم أن اللعبة تفسح المجال للهواة، إلا أن منتخباتها الكبرى ترتكز على عناصر لائقة بدنيا وتلعب بالفعل في مختلف الأندية (عدا الدرجات الأعلى).

مثلا، تسمح قواعد اللعبة بمشاركة المدرب كلاعب، ولكن هذا لا يحدث في المنافسات الكبرى التي تتطلب أكبر قدر ممكن من الجدية، وتقطع الشعرة بين الهواية والاحتراف.

الخطوات لن تتوقف عند تأسيس الاتحاد فقط، بل من الممكن أن نرى الدوري المصري لهذه اللعبة لاحقا، والأهم، هو أن مصر تملك القدرة على تنظيم كأس العالم لهذه اللعبة، وهنا حقا ستكتسب اللعبة هذه الأرضية اللازمة.

41 منتخبا أجنبيا على الأراضي المصرية بمن سيأتي معهم من الجماهير، ستكون الفرصة الأنسب للتضافر وراء منتخب مصر على أراضيه، وسيكون التعارف الأمثل بين الجمهور المصري والعربي وبين اللعبة الوليدة.