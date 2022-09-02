سيميوني يشعل النيران في شكوك برشلونة بشأن جريزمان: أنا رجل لهذا النادي

أثار دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد جدلا واسعا عقب تصريحاته عن أنطوان جريزمان، التي لمح خلالها إلى كون قرار إشراكه لدقائق قليلة باستمرار ليس مسألة فنية.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال سوسييداد: "إنهم يعرفونني منذ 10 سنوات. أنا رجل هذا النادي وسأظل كذلك دائما".

وأضاف في سياق منفصل "يجب أن تحاولوا فهم أن لعب 30 دقيقة بشكل جيد أهم من لعب 60 دقيقة سيئة".

وأوضح "من الواضح أن الجميع يريد اللعب أكثر، ولكن المدرب يبحث عن المواقف التي تساعد الفريق".

ما القصة؟

انتقل جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ولقي اللاعب فشلا ذريعا في كتالونيا، ليعود إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة لمدة عامين في صيف 2021.

منذ بداية الموسم الحالي شارك جريزمان كبديل في 3 مباريات من عمر الدوري الإسباني، وأتى توقيت دخوله في نفس الدقيقة: 63 أمام خيتافي وفياريال وفالنسيا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن عقد إعارة جريزمان يتضمن إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو، إذا شارك لمدة 45 دقيقة على الأقل في 50% من مباريات أتلتيكو مدريد ما دام متاحا للعب.

وزعمت سبورت أن المسؤولين في برشلونة لديهم شكوك واضحة بشأن حصول سيميوني على أوامر من إدارة أتلتيكو، تقتضي إبعاد جريزمان عن التشكيل الأساسي حتى لا يضطر النادي للالتزام بشرط الشراء.

وخاض جريزمان ذاك الحد الأدنى في 81% من المباريات التي كان متاحا للمشاركة بها في الموسم الماضي، وهو ما يدفع أتلتيكو لتخفيض النسبة في الموسم الجديد.