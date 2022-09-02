مؤتمر تشافي: حزين لرحيل أوباميانج ونحاول تسجيل ألونسو.. وهذا موقف ألبا وديباي

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن أبرز ملفات الآونة الأخيرة قبل مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة صعبة أمام إشبيلية. نعلم مدى صعوبة الفوز على ملعبهم. أعتقد أن بدايتهم للموسم لم تكن منصفة حيث كان بمقدورهم حصد المزيد من النقاط".

وعن سوق الانتقالات قال المدرب: "أشعر بالراحة. نملك قائمة تنافسية وعلينا إثبات ذلك".

وأضاف "سوقنا بين الأفضل والمتوسط، لأننا لم نتمكن من التعاقد مع لاعب إضافي ولكني لا أتذمر".

وعن كون هذا اللاعب الإضافي هو برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي قال: "لدينا فريق رائع وحين نخسر سأتلقى اللوم. معظم اللاعبين الوافدين طلبتهم بالاسم ولن أتحدث عن لاعبين ليسوا معنا".

وعن جوردي ألبا وأخبار انتقاله إلى إنتر ميلان قال تشافي: "إنه لاعب في فريقنا وسيلعب خلال الموسم، لكن لا يوجد لاعب آمن من أي شيء".

أما عن ممفيس ديباي الذي كان قريبا من الرحيل ثم بقى قال: "تحدثت معه قبل أسبوعين وهو يسهل التواصل معه. إنه ملتزم بالكامل مع الفريق ومشاركته سترتبط بمستواه، وذلك ينطبق على الجميع".

وعن خياراته في الدفاع أوضح "اختياري يُبنى على نظرتي التكتيكية للمباراة. حينما أشرك جيرارد بيكيه يسألونني لماذا لم أشرك رونالد أراوخو، وإذا أشركته سيسألوا عن جول كوندي وهكذا".

وبسؤاله عن شعوره بأن وقت الرحيل قد حان حين لعب نصف مباريات موسمه الأخير مع برشلونة (2014-2015) وما إذا كان ذلك ينطبق على زملائه السابقين مثل سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا قال: "هذا يحدث للجميع، سيحدث لبيدري حينما يصل إلى سن 34 عاما".

وعن انضمام هكتور بيليرين ظهير أرسنال الأيمن وناشئ بارسا السابق قال: "لقد نشأ هنا وهو محترف وسيساعدنا كثيرا. ماركوس ألونسو (القادم من تشيلسي) سيساعدنا أيضا. أنا سعيد بهما وكان دعم الأظهرة أمرا ضروريا".

وتابع "لدينا التفاؤل بشأن حل مسألة تسجيل ألونسو قبل منتصف الليل. النادي يعمل على ذلك من أجل تسجيله في دوري الأبطال".

وعن الراحلين قال تشافي: "أشعر بالسوء لذلك. كانوا محترفين ومنضبطين ولم أملك مشكلة معهم. أشعر بالسوء بسبب رحيل بيير إيميريك أوباميانج بعد كل ما قدمه لنا".

وغادر أوباميانج إلى تشيلسي في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات، فيما رحل سيرجينو ديست إلى ميلان، وتم فسخ عقد مارتن برايثوايت الذي انتقل إلى إسبانيول.

وجمع برشلونة 7 نقاط من أول 3 مباريات، بالتعادل مع رايو فايكانو والفوز على ريال سوسيداد وبلد الوليد.