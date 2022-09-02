ضربات القلب تحرم جيرونا من ستواني شهرا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

كريستيان ستواني - ميجيل جوتييريز - جيرونا

سيغيب الأوروجواياني كريستيان ستواني مهاجم جيرونا عن فريقه شهرا.

وأعلن النادي الإسباني معاناة ستواني من عدم انتظام في ضربات القلب.

وأشار جيرونا على أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة ستواني للراحة لمدة شهر.

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وشارك ستواني مع جيرونا خلال الموسم الحالي في 3 مباريات وسجل هدفا.

ويلعب صاحب الـ 35 عاما في صفوف جيرونا منذ صيف 2017 قادما من ميدلزبرة.

وخاض كريستيان ستواني 181 مباراة مع جيرونا وسجل 107 هدفا وصنع 7 آخرين.

ويحتل جيرونا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.

جيرونا الدوري الإسباني
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