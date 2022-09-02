ضربات القلب تحرم جيرونا من ستواني شهرا
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 18:03
كتب : FilGoal
سيغيب الأوروجواياني كريستيان ستواني مهاجم جيرونا عن فريقه شهرا.
وأعلن النادي الإسباني معاناة ستواني من عدم انتظام في ضربات القلب.
وأشار جيرونا على أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة ستواني للراحة لمدة شهر.
وشارك ستواني مع جيرونا خلال الموسم الحالي في 3 مباريات وسجل هدفا.
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Cristhian Stuani: El jugador ha patit una arrítmia cardíaca benigna.
Temps de baixa aproximat: 1 mes.#GironaFC— Girona FC (@GironaFC) September 2, 2022
ويلعب صاحب الـ 35 عاما في صفوف جيرونا منذ صيف 2017 قادما من ميدلزبرة.
وخاض كريستيان ستواني 181 مباراة مع جيرونا وسجل 107 هدفا وصنع 7 آخرين.
ويحتل جيرونا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.
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