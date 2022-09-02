مؤتمر كلوب عن عودة داروين نونيز بعد الإيقاف: صفعته وتعلم الدرس

تحدث يورجن كلوب عن عودة داروين نونيز لاعب الفريق بعد الإيقاف لـ 3 مباريات التي تعرض إليه بسبب الطرد المباشر أمام كريستال بالاس.

وتعرض نوينز للطرد بعد ضرب يواكيم أندرسن لاعب كريستال بالاس بالرأس خلال المباراة التي جمعتهم الجولة السابقة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "نونيز في حالة جيدة، الوقت الذي قضاه بعيدا عن الملعب استخدمناه لإعداده وتقديم بعض النصائج التكتيكية، يبدو مستقرا الآن".

وتابع "دائما أنا وهو نتبادل التحية باليد، لكنني أعطيته صفعة على رفبته ليتذكر دائما لقد تعلّم الدرس".

وعن روبيرتو فيرمينو، قال: "كان توقيتا مثاليا لأهدافه، أحببت الكثير من الأمور في المباراة أمام مانشستر يونايتد حتى لو لم يتفق معي الكثير من الناس على ذلك، وبالتأكيد أمام بورنموث والآن".

وأضاف "وصل لهدفه الـ100 وهو أمر مميز، منحناه قميصا مكتوبا عليه 100، الجميع صفق له بشكل مقارب لما حدث بعد هدف الفوز الذي سجله أمام نيوكاسل يونايتد".

وأتم "مواجهة إيفرتون؟ جميع المباريات صعبة، لكن الدربي له طابع خاص، وكانت مباراة نيوكاسل استعدادًا مثاليا، أظهرنا ما يمكننا فعله".

ويواجه ليفربول نظيره إيفرتون في الواحدة والنصف ظهرا على ملعب جودسن بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة بعد مرور 5 جولات من المسابقة.