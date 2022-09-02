مؤتمر جوارديولا - عن هالاند وألفاريز وإمكانية المشاركة معا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

جوارديولا - هالاند - كانسيلو

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن ثنائي الهجوم في الفريق إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز وإمكانية اللعب معا.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" فيما أحرز البديل ألفاريز هدفين في فوز مانشستر سيتي بسداسية دون رد أمام نوتنجهام فورست.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء بالطريقة التي يتأقلم بها الوافدون الجدد في الفريق، هالاند بعمر الـ22 عاما ويتعافى بشكل جيد عندما يكون بعمر 32 ربما يكون الأمر صعبا لكن الآن ليس كذلك".

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وأضاف "أنه سيحطم كل شيء، لا أعلم بعد عام أو عامين ما سيحدث لكن الوتيرة التي يخطو بها خطواته مبهرة".

وتابع "المنافسة بينه وبين ألفاريز؟ كل مهاجم له تفصيلة خاصة به ويجب عليه التنافس مع نفسه أولا، لكن في مسيرتي التدريبية المهاجمين الذي يكونون لديا ينافسون على عدد الأهداف".

وواصل "جوليان سجل هدفا بقدمه اليمنى وآخر باليسري، أنه موهوب ويتأقلم بشكل جيد، ومن الممكن أن يلعبا معا".

وعن إصابات الفريق، أوضح "إيمريك لابورت لا يزال يعاني من الإصابة ويحتاج لشهر، أو شهر ونصف، وناثان آكي ما زال لديه مشاكل عضلية".

وأكمل "جاك جريليتش تدرب بالأمس، وكان تدريبا جيدا، كالفين فيليبس لم يتواجد بعد، ولكننا سنرى ماذا سيحدث في التدريب الأخير اليوم".

وعن أكانجي مدافع الفريق الجديد: "كان لدينا الفرصة للتعاقد مع لاعب لديه موسم متبقي في عقده، هو سريع وجيد في بناء الهجمة، رأينا ذلك عندما واجهنا دورتموند منذ ثلاثة مواسم، نحن سعداء بوجوده هنا".

وأتم عن مواجهة أستون فيلا، قائلا: "ستكون خطيرة، من الصعب دائمًا مواجهة أستون فيلا، وسيكون ذلك أصعب في لقاء الغد".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 13 نقطة بد مرور 5 جولات من الدوري الإنجليزي.

ويواجه الفريق الأزرق السماوي نظيره أستون فيلا غدا السبت في السادسة والنصف مساء على ملعب فيلا بارك في الجولة السادسة من المسابقة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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