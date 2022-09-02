مؤتمر توخيل - عن أوباميانج وحب التحدي ولعنة رقم 9 في تشيلسي

أعرب توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي عن سعادته بضم بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة في سوق الانتقالات.

وتعاقد تشيلسي مع أوباميانج لمدة موسمين مع خيار التمديد لثالث.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "أتخيل الجميع سعداء في النادي باختياره الآن اللون الأزرق بدلا من الأحمر (أرسنال)، سيرون سريعا ما هو قادر عليه وشراسته التهديفية".

وأضاف "هو شخص يحب التحدي، وإذا أراد أن يتغلب على لعنة رقم 9 في تشيلسي سيفعل، هذا ما عهدته عليه عندما كنت مدربه في دورتموند".

وتابع "لن يتدرب الآن، أولا سيرتدي قناع من أجل إصابة فكه ثم بعد ذلك سيبدأ بالتدرب به".

وعن سوق الانتقالات، قال: "قمنا بتعاقدات ممتازة، وأنتدبنا لاعبين جيدين يناسبوننا جيدا".

وعن موقف فوفانا من المشاركة أمام ويست هام يونايتد، أوضح "لا لن يكون في القائمة المشاركة، نتمنى أن يكون مع الفريق المباراة المقبلة".

وعن مواجهة ويست هام، أتم "فريق بدني قوي، لديهم روح جماعية ويصعبون عليك المهمة عند الهجوم ثم في غصون لحظات يأذونك بهجمة مرتدة".

ويحتل البلوز المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد هزيمتين وفوزين وتعادل وحيد بعد مرور أربع جولات الدوري الإنجليزي.

ويواجه تشيلسي نظيره ويست هام في الرابعة عصرا على ملعب ستامفورد بريدرج في الجولة الخامسة من المسابقة.