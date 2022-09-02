إدارة الزمالك توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية

وجه مجلس إدارة الزمالك الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية للنادي في الـ21 من شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت تلك الدعوة من أجل مناقشة العديد من البنود في جدول الأعمال.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي أن الإدارة نشرت إعلانا في الصحف القومية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية من أجل التالي:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

هذا بالإضافة لمشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب نائب رئيس لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

ويتضمن جدول الأعمال بندا لتخفيض رسوم ضم الأب والأم والأخ والأخت والابن والأبنة وكذلك رسوم الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى مناقشة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء، والنظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.

وتفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع إحدى شركات المقاولات التابعة للدول بالأمر المباشر لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر، واستاد نادي الزمالك للألعاب الرياضية مع اعتماد وتصديق الجهة الإدارية والمركزية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

وفي نفس الوقت وجه مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 21 أكتوبر لعرض واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي.