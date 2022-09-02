مؤتمر أرتيتا - عن موعد مجهول لعودة النني

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال مدة غياب محمد النني لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

وتحيط حالة من الغموض بطبيعة الإصابة التي تعرض إليها النني أمام فولام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "سنفقد خدمات النني لشهور فيما توماس بارتي لأسابيع وربما يعود قبل ذلك".

ولم يوضح أرتيتا أو النادي بعد طبيعة إصابة اللاعب المصري.

وواصل عن إصابات الفريق "بالنسبة لأرون رامسديل ومارتن أوديجارد نتمنى أن نراهم بحاله جيدة غدا في التدريب".

وتابع "للأسف زينشينكو لا يستطيع بعد التدريب مع الفريق، هذا هو الوضع الذي نمر به".

وعن سوق الانتقالات، ردّ: فقدنا خدمات بارتي والنني أخر 72 ساعة في الميركاتو، حددنا البدلاء لكن الوقت لم يساعدنا لكن بشكل عام نحن قمنا بتعاقدات كبيرة هذا الصيف".

وكان أرسنال يسعى للحصول على خدمات دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا مقدما أربع عروض بحسب "ذا أثليتك" لكن قوبل بالرفض.

أرسنال بدأ الدوري الإنجليزي بأفضل طريقة ممكنة بعدما انفرد بتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من المسابقة.

ويواجه المدفعجية أول اختبار حقيقي ويحل ضيفا على مانشستر يونايتد الأحد المقبل في الخامسة والنصف مساء على ملعب أولد ترافورد.