بيراميدز يجدد تعاقده مع محمد حمدي

أعلن بيراميدز تمديد تعاقده مع محمد حمدي لاعب الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

محمد حمدي النادي : بيراميدز بيراميدز

وجدد محمد حمدي لمدة موسمين، أي يستمر عقده حتى 2024 بعدما انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

حمدي (27 عامًا) كان ناشئا في الأهلي قبل أن ينتقل إلى المصري 2016 ومنه إلى بيراميدز.

وانضم محمد حمدي إلى بيراميدز عام 2018، ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 142 مباراة بجميع المسابقات.

وشارك الظهير الأيمن الموسم الماضي مع بيراميدز في 45 مبارة، ونجح خلالها في تسجيل هدفا وحيدا وصناعة 5 آخرين.

وظهر محمد حمدي في قائمة معسكر منتخب مصر استعدادا لوديات التوقف الدولي والذي من المقرر إقامته 13 سبتمبر المقبل.

وسبق لإدارة بيراميدز وأعلنت عن تمديد تعاقد الثنائي، أحمد الشناوي حارس المرمى الدولي حتى عام 2025، والمهاجم إبراهيم عادل حتى عام 2026 بالإضافة إلى تجديد تعاقد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني حتى عام 2025.

وأنهى بيراميدز موسمه في المركز الثاني في جدول الترتيب بعد تنافس شديد مع الزمالك البطل والأهلي صاحب المركز الثالث.