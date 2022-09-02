قصة دي خيا الأيقونية تتكرر بعد 7 سنوات.. تأخر "فاكس" يحبط انتقال دي توماس إلى رايو فايكانو

يبدو أن قصة فاكس ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الأيقونية مع ريال مدريد عام 2015 تكررت من جديد لكن تلك المرة مع راؤول دي توماس لاعب إسبانيول.

راؤول دي توماس كاد أن ينتقل إلى رايو فايكانو هذا الصيف بعدما تم الاتفاق بين الطرفين قبل 15 دقيقة من نهاية سوق الانتقالات بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن على غرار ما حدث مع دي خيا وريال مدريد، تأخر إسبانيول في إرسال العقود إلى رابطة الليجا لتضيع الصفقة.

فيما ظهرت رواية أخرى بعدما أجرب ماركا صباح اليوم الجمعة حوارا مع تشين يانج شين للكشف عن صحة التقارير وتفاصيل ما حدث في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وقال: "لم يكن هناك خطأ في إدارة رحيله. صحيح أن اللاعب أبدى نيته للمغادرة لكن لم يأت عرض له على مدار سوق الانتقالات".

وأضاف "أما ما حدث في اليوم الأخير، هو أنه لم نتوصل إلى اتفاق. راؤول من أفضل اللاعبين في الفريق ونحن نعمل على حل مشكلة الرغبة في الرحيل".

دي توماس (27 عامًا) بدأ مسيرته مع فريق الناشئين في ريال مدريد وشارك مع الفريق الأول قبل أن يخرج إلى رايو فايكانو على سبيل الإعارة.

وانضم دي توماس إلى بنفيكا قبل أن يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة إسبانيول.

وشارك المهاجم الإسباني مع إسبانيول منذ انتقاله صيف 2020 في 89 مباراة وسجل 45 هدفا وصنع 6 أهداف.