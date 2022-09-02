كرة سلة - كيجو لـ في الجول: محظوظ لكوني مساعدا لـ ستيف كير.. ولدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم

أعرب مصطفى كيجو لاعب الزمالك ومنتخب مصر عن سعادته بعد اختياره كمساعد لـ ستيف كير مدرب ستيت واريورز بطل دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

ويتواجد كير الفترة الماضية في مصر من أجل المشاركة في حدث كرة سلة بلا حدود لاكتشاف المواهب الشابة في قارة إفريقيا.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع كيجو للحديث عن التجربة، قائلا: "شعرت بالسعادة عند علمت أنني سأكون مساعد لـ ستيف كير خلال الحدث، الوقوف بجانبه على الخط أمر كبير بالنسبة".

وأضاف "أحاول مشاهدته والتعلم منه أقوم بسؤاله عن كل شيء كثيرا وهو شخص متواضع يحب المساعدة ونقل تجربته".

ويعتبر ستيف كير أحد أفراد الجيل الذهبي لفريق شيكاغو بولز الذي فاز بلقب الدوري الأمريكي 5 مرات كلاعب و 4 مرات كمدرب.

ليكون مجموع الخواتم الذي حصل عليها ستيف كير 9 طوال مسيرته.

وعن آمال منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم، رد كيجو: "نحن خسرنا فقط مبارتين في آخر تسع، لدينا فرصة كبيرة للتأهل ونحن نسعى نحو ذلك".

ويحتل منتخب مصر لكرة السلة المركز الثاني في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم.

ويحتاج الفراعنة للفوز بمباراتين من أجل التأهل رسميا، ويتبقى له 3 مباريات مع تونس والكاميرون وجنوب السودان للحسم في فبراير.

وعن أهدافه مع الزمالك الفترة المقبلة: "نحاول المنافسة على البطولات، تعاقدنا مع لاعبين جدد، وهناك رؤية واضحة من أجل ذلك".

وبالنسبة لأزمة أنس أسامة، قال: "لا أعلم الكثير لكن أتمنى استمراره مع الفريق".

وعن العروض المقدمة إليه، قال: "جددت عقدي مؤخرا لمدة موسمين ومستمر مع الزمالك ولا أفكر في شيء أخر".