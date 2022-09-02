أتالانتا يفسخ عقد إليستيش بالتراضي

فسخ أتالانتا عقد مهاجمه جوسيب إليسيتش بالتراضي رسميا بعد عامين لم يستطع خلالهما اللعب بشكل منتظم بسبب الإصابات ومعاناته مع بعض الأزمات النفسية.

وانضم إليسيتش إلى أتالانتا قادما من فيورنتيا في صيف عام 2017.

ومع الفريق خاض صاحب الـ34 عاما 137 مباراة سجل خلالهم 60 هدفا وصنع 44 آخرين.

Impossibile racchiudere in un video tutto ciò che sei stato. Grazie per questi e tanti altri splendidi ricordi, Jojo 💫 It's impossible to sum up all that you have been in a video. Thank you for these and many other wonderful memories, Josip 🖤💙#GrazieJosip #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ORTDS7ZRz3 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 31, 2022

وكان اللاعب السلوفيني سببا رئيسيا في تأهل أتالانتا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وبلغ معم ربع النهائي في إنجاز تاريخي.

ويظل المهاجم السلوفيني بلا ناد حاليا.

وتواجد إليسيتش في ملعب أتليتي أزوري أمس الجمعة لإلقاء التحية على زملائه والجماهير قبل مواجهة تورينو في الدوري الإيطالي.