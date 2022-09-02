أتالانتا يفسخ عقد إليستيش بالتراضي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

جوسيب إليسيتش - أتالاتنا

فسخ أتالانتا عقد مهاجمه جوسيب إليسيتش بالتراضي رسميا بعد عامين لم يستطع خلالهما اللعب بشكل منتظم بسبب الإصابات ومعاناته مع بعض الأزمات النفسية.

وانضم إليسيتش إلى أتالانتا قادما من فيورنتيا في صيف عام 2017.

ومع الفريق خاض صاحب الـ34 عاما 137 مباراة سجل خلالهم 60 هدفا وصنع 44 آخرين.

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وكان اللاعب السلوفيني سببا رئيسيا في تأهل أتالانتا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وبلغ معم ربع النهائي في إنجاز تاريخي.

ويظل المهاجم السلوفيني بلا ناد حاليا.

وتواجد إليسيتش في ملعب أتليتي أزوري أمس الجمعة لإلقاء التحية على زملائه والجماهير قبل مواجهة تورينو في الدوري الإيطالي.

أتالانتا إليسيتش
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