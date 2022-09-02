إيفرتون يضم لاعب مانشستر يونايتد الشاب

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

جيمس جارنر - إيفرتون

أعلن إيفرتون ضم جيمس جارنر لاعب مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد إيفرتون مع جارنر لمدة أربع سنوات، أي حتى صيف 2026.

وقال جارنر عقب الإعلان الرسمي: "إنها خطوة كبيرة في مسيرتي، أريد أن تطور كلاعب ولذلك إيفرتون هو المكان المناسب لفعل ذلك".

وأضاف "رؤية فرانك لامبارد واضحة ولديه دور لكل شخص في المنظومة".

وأتم "أستطيع اللعب في أكثر من مركز في الدفاع وأستطيع المساهمة في الهجوم، لا أستطيع البدء".

صاحب الـ21 عاما بدأ ممارسة كرة القدم في سن الثمانية في أكاديمية مانشستر يونايتد.

وقضى جارنر الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نوتنجهام فورست وكان له دور أساسي في ترقية فريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لعب 49 مباراة وسجل أربعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويعتبر جارنر الصفقة الثامنة لـ إيفرتون بعد المدافعين جيمس تاركوفسكي وروبن فيناجر وكونور كودي ولاعبي خط الوسط أمادو أونانا وإدريسا جانا جوي والمهاجمين دوايت ماكنيل ونيل موباي.

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