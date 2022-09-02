إيفرتون يضم لاعب مانشستر يونايتد الشاب
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 11:07
كتب : FilGoal
أعلن إيفرتون ضم جيمس جارنر لاعب مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.
جيمس جارنر
النادي : إيفرتون
وتعاقد إيفرتون مع جارنر لمدة أربع سنوات، أي حتى صيف 2026.
Proud moment for me and my family joining such a great club in @Everton . Cant wait to get started. Up the toffees!!🔵 pic.twitter.com/DXAyLudgdI— James Garner (@jgarnerr96) September 1, 2022
وقال جارنر عقب الإعلان الرسمي: "إنها خطوة كبيرة في مسيرتي، أريد أن تطور كلاعب ولذلك إيفرتون هو المكان المناسب لفعل ذلك".
وأضاف "رؤية فرانك لامبارد واضحة ولديه دور لكل شخص في المنظومة".
وأتم "أستطيع اللعب في أكثر من مركز في الدفاع وأستطيع المساهمة في الهجوم، لا أستطيع البدء".
James Garner. Now a Toffee. 🤝 pic.twitter.com/zGVacZhgYB— Everton (@Everton) September 1, 2022
صاحب الـ21 عاما بدأ ممارسة كرة القدم في سن الثمانية في أكاديمية مانشستر يونايتد.
وقضى جارنر الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نوتنجهام فورست وكان له دور أساسي في ترقية فريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لعب 49 مباراة وسجل أربعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.
ويعتبر جارنر الصفقة الثامنة لـ إيفرتون بعد المدافعين جيمس تاركوفسكي وروبن فيناجر وكونور كودي ولاعبي خط الوسط أمادو أونانا وإدريسا جانا جوي والمهاجمين دوايت ماكنيل ونيل موباي.