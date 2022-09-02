مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-9-2022 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه ومصر ودورتموند

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات على المستوى الأوروبي ولقاء لمنتخب مصر للناشئين.

ففي تمام الثامنة والنصف مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس 1 بريميوم" سيلتقي بروسيا دورتموند مع منافسه هوفنهايم في خامس جولات الدوري الألماني.

ويواجه منتخب مصر للناشئين منافسه المغرب في كأس العرب في ربع النهائي.

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر "السعودية الرياضية 3".

وعبر القناة ذاتها وفي الخامسة والنصف مساء سيواجه منتخب العراق نظيره السعودية.

وفي الدوري التركي سيواجه عمراني سبور بطل المسابقة الموسم الماضي طرابزون سبور والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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