بعد فسخ تعاقده مع المصري.. عموري ينضم إلى الكويت الكويتي
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 01:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي الكويت الكويتي ضم عمرو عبد الفتاح "عموري" في صفقة انتقال حر.
عمرو عموري
النادي : طلائع الجيش
لاعب المصري فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدي وانضم للكويت الكويتي لمدة موسم واحد.
عموري (24 عاما) انضم للمصري في يناير الماضي وخاض مع الفريق 16 مباراة وصنع 3 أهداف.
وارتدى عموري قمصان أندية الإسماعيلي وطلائع الجيش والجونة من قبل.
• عموري مع كتيبة الأبيض.
.#نادي_الكويت #kuwaitclub pic.twitter.com/pgisK1g5jk— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) September 1, 2022
وتوج الكويت بلقب الدوري الكويتي للمرة السابعة عشر في تاريخه الموسم الماضي.
وأصبح رصيد الكويت 17 لقبا بالتساوي مع العربي والقادسية كأكثر الأندية تتويجا بلقب الدروي الكويتي.
وضم بطل الدوري الكويتي أيضا المدافع التونسي بلال العيفة قادما من أبها السعودي.
ويقود الفريق فنيا المدرب التونسي نبيل معلول ويضم الفريق أيضا ويضم الفريق في صفوفه التونسي ياسين طه الخنيسي والكونغولي ديومارسي مبوكاني.