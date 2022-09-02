بعد فسخ تعاقده مع المصري.. عموري ينضم إلى الكويت الكويتي

خبر في الجول – بيرسي تاو يفضل استمرار تأهيله في الأهلي استعدادا للعودة

مرتضى: زيزو لديه عرض من الريان بـ100 مليون جنيه.. ولكنه يريد البقاء في الزمالك

مدرب الأهلي - صدقي لـ في الجول: قرار تعيين سواريش لم يكن موفقا.. ومن غير العدل الحكم على فترته

بي إن سبورتس تنقل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

اتحاد الكرة ينشر تسجيلات صوتية لقرارات الحكام والـVAR.. ورأي كلاتنبرج

خبر في الجول – الأهلي يحضر لعقد معسكر إعدادي في أوروبا

خبر في الجول – خطوة واحدة تفصل إعارة ميكيسوني إلى أبها

خبر في الجول – المصري يتمم إجراءات ضم "أمو" من المقاصة.. ويقترب من صبيحة