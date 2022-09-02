"لا أستطيع الانتظار للبدء".. تشيلسي يعلن ضم أوباميانج

أعلن نادي تشيلسي ضم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة.

وكشف النادي الإنجليزي عن ضم المهاجم الجابوني حتى يونيو 2024.

وأوضح تشيلسي أن أوباميانج وقع لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

فيما أعلن برشلونة عن انتقال مهاجمه لصفوف تشيلسي مقابل 12 مليون يورو.

وعن انضمامه إلى صفوف تشيلسي قال أوباميانج: "إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذا الفريق ولا أستطيع الانتظار للبدء. لدي بعض الأحلام غير المكتملة مع الدوري الإنجليزي الممتاز لذلك من الجيد أن أعود وأحققها".

المهاجم صاحب الـ 33 عامًا اكتفى بالظهور في 8 دقائق فقط من أصل 3 مباريات رسمية خاضها برشلونة هذا الموسم.

وخسر أوباميانج مركزه الأساسي لصالح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوباميانج إلى برشلونة في يناير الماضي قادما من أرسنال وتألق معه بالدور الثاني، إذ سجل 13 هدفًا في 23 مباراة.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما مع أرسنال 163 مباراة سجل خلالهم 92 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج أوباميانج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018-2019 كما ظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وتعثر تشيلسي في ثلاث مباريات من خمسة أقيمت بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 7 نقاط من خمس جولات وبفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام وست هام يوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.